EU chystá opatření proti platformám Temu a Shein. Chce poplatky za balíky a cla pro zboží pod 150 eur

Čínské platformy jako Temu a Shein zažívají obrovský rozmach díky široké nabídce a extrémně nízkým cenám. Na jedné straně přinášejí Evropanům levné zboží z Asie, na straně druhé ale také řadu problémů. Evropská unie se nyní chystá zavést tvrdá opatření proti tomuto obchodnímu modelu, který využívá děr v systému a zaplavuje trh často nebezpečnými produkty.

Informaci o připravovaných opatřeních přinesl renomovaný deník Financial Times, který se odvolává na rozhovory s několika důvěryhodnými zdroji obeznámenými s probíhajícími diskusemi v Bruselu. Zpráva se opírá o vyjádření evropských představitelů, včetně komisaře pro obchod Maroše Šefčoviče, a o interní dokumenty EU.

Analýza rovněž čerpá z dat o objemu balíčků proudících do Evropy, statistik o nebezpečných výrobcích zachycených na trhu a vyjádření profesních organizací, jako je EuroCommerce, která zastupuje evropské maloobchodníky.

Navrhovaná opatření

V loňském roce dorazily do EU asi 4 miliardy balíčků s levným zbožím – třikrát více než v roce 2022. Tato čísla rostou, a protože většina balíčků má hodnotu pod 150 eur, unikají celním kontrolám. Výsledek? Nebezpečné hračky, toxická kosmetika nebo padělky zaplavují trh. Hlavní přepravní uzly, jako letiště Schiphol a přístav Rotterdam, zpracovávají 3,5 milionu balíčků denně. Pro celníky je nemožné vše důkladně kontrolovat.

Nízké ceny čínského zboží nejsou jen výsledkem levné výroby, ale také dotovaného poštovného. Čína má díky mezinárodním dohodám výhodnější tarify na dopravu malých balíčků. To umožňuje prodejcům nabízet zboží za výrazně výhodnější ceny. Evropské firmy, které musí splňovat přísné normy a čelit vyšším nákladům, nemohou s tímto tlakem cen konkurovat.

Evropská komise zvažuje zavedení několika poměrně přísných opatření. Zástupci Evropské unie však přiznávají, že jakékoli změny budou náročné na schválení, zejména kvůli pravidlům Světové obchodní organizace (WTO). Mezi návrhy patří:

Administrativní poplatek za každý balíček – tento krok by zpomalil příliv zboží a zvýšil jeho cenu.

Daň na obrat e-commerce platforem, včetně těch evropských, což by mohlo vést ke zdražení online nákupů.

Zrušení hranice 150 eur, pod kterou balíčky nepodléhají clu. Tento krok by však výrazně zatížil už tak přetížené celní úřady.

Reakce ze strany Temu a Shein jsou zatím smířlivé. Obě platformy tvrdí, že podporují regulace, které zajistí transparentní konkurenci. Kritici ale upozorňují, že je jejich model příliš závislý na levných balíčcích, a tak je otázkou, zda skutečně dokážou fungovat za přísnějších podmínek.

Nákupy z Asie by mohly být dražší

Evropské orgány bijí na poplach kvůli rostoucímu počtu nebezpečných produktů. V roce 2023 vzrostl počet hlášení závadných výrobků o více než 50 %. Nejčastěji se jedná o hračky, elektroniku a kosmetiku. Hrozby zahrnují nejen zdravotní rizika, ale i environmentální dopady.

Pro běžné uživatele to znamená, že levné nákupy z Asie by mohly být v dohledné době výrazně dražší. Platformy jako Temu nebo Shein možná upraví své modely, ale zákazníci se mohou připravit na menší výběr a vyšší ceny. Na druhé straně by měl nový systém zlepšit kvalitu a bezpečnost nabízených výrobků.

Navrhovaná opatření budou vyžadovat čas a politickou vůli. Evropská komise plánuje předložit konkrétní návrhy do února příštího roku. Jejich zavedení do praxe může trvat i několik let, protože bude nutné vyjednávat s členskými státy i mezinárodními organizacemi.

Zásahy EU jsou důležité pro ochranu spotřebitelů i podporu domácího trhu, ale zároveň by měly být pečlivě vyvážené, aby neodradily evropské firmy. Boj proti levným balíčkům z Asie tak není jen otázkou trhu, ale i bezpečnosti a férové konkurence.

Zdroje: ft.com, techcrunch.com.