Ethereum se dá těžit i na čipech Apple M1. Těžební výkon ale moc nenadchne

Těžaři kvůli vysoké ceně kryptoměn ve velkém vykupují nejen grafické karty, ale protože i ty už jsou takřka nedostupné, nakupují dokonce i nové notebooky s mobilními grafickými kartami řady GeForce RTX 3000 od Nvidie. Co když ale chcete těžit na zařízeních s čipem Apple M1? Ano, i to se dá udělat.

Těžit na nových procesorech od Applu se pokusil Yifan Gu, který dokázal upravit software pro těžení kryptoměny Ethereum (Ethminer) tak, aby dokázal využít výpočetní schopnosti integrované grafiky v mobilních čipech M1. Tyto čipy jsou jak v MacBooku Air (7 jader), tak i MacBooku Pro (8 jader) a Mac Mini (8 jader).



Základní přehled výkonu moderních grafických karet při těžení kryptoměny Ethereum (Zdroj: Tomshardware)

Nakonec se podařilo z čipu dostat výkon 2 MH/s při spotřebě 17 až 20 W. Pro srovnání – desktopová GeForce RTX 3060 Ti s TDP 200 W zvládne kolem 50 MH/s (60 MH/s po úpravách).

Využití tohoto úsporného čipu tak samozřejmě nedává příliš smysl, ale zároveň to dává náznak toho, co lze očekávat od Applu do budoucna. Apple totiž chystá mnohem výkonnější čipy a tím pádem i výkonné grafiky s vlastní architekturou. Mohou se tedy teoreticky stát i těžařskými nástroji. Ale vzhledem k tomu, že Apple svůj hardware vždy úzce optimalizuje hlavně pro systém a aplikace, nejde příliš počítat s tím, že by těžba kryptoměn běžela nějak efektivně.