Epson jde ve šlépějích HP. Nabízí tiskové předplatné ReadyPrint, se kterým vám nikdy nedojde inkoust

Epson ReadyPrint je jako HP Instant Ink. Výrobce tiskárny vám bude pravidelně dodávat nové náplně, ale vy za ně budete muset platit každý měsíc podle domluveného objemu tisku. Služba od Epsonu již funguje pátým rokem, čerstvě se dostala také do USA. Dlouho je dostupná i v sousedním Německu a Rakousku, u nás zatím k dispozici není.
Výrobce nabízí čtyři různé varianty předplatného pro kanceláře i domácnosti:
- ReadyPrint Go (dříve ReadyInk): Jakmile dojde inkoust, Epson pošle novou náplň.
- ReadyPrint Flex: Měsíční předplatné podle počtu tištěných stránek.
- ReadyPrint Photo: Totéž co Flex, ale jde o dražší variantu pro kvalitnější tisk fotek.
- ReadyPrint Max: Jako Flex, ale v ceně je i pronájem tiskárny.
Flex slibuje až 70% úsporu tiskových nákladů. Měsíční předplatné zahrnující 15, 30, 50, 100, 300, 500, 1000 a 1500 stránek stojí 2, 3,5, 5, 7, 13, 20, 35 a 50 eur. V závislosti na tarifu tak jedna stránka vyjde v přepočtu na 0,90 až 3,50 Kč. U Photo se za 10, 20, 40, 70 a 100 stran (až do velikosti A4) platí 10, 17, 30, 47 a 90 eur, tedy 14,70 až 24,50 za list. V tarifech Max jsou dispozici tiskárny od 7 eur měsíčně, ale pak se ještě platí i za tisk.
Zaplacené stránky, které se během jednoho zúčtovacího období nevytisknou, se převedou až do dvou následujících měsíců. Kdo tak v základním Flexu vytiskne 10 stran z 15, v dalším měsíci jich bude mít 20.
Nabídka Epsonu je však trochu zvláštní. Alespoň v Německu totiž Flex nabízí u tiskáren řady Expression Home nebo WorkForce (Pro), které používají klasické drahé cartridge. Vedle toho ale firma už roky přesvědčuje uživatele, ať si kupují tiskárny s tankovými nádržemi, kde se provozní náklady minimalizují.
Například originální sada inkoustů Epson 103 Multipack pro tiskárny EcoTank L stojí od 609 Kč a má stačit pro 4500 stran, v přepočtu 0,14 Kč na jednu. Nedává to smysl pro uživatele, kteří potřebují pár stránek měsíčně, ale u těch vyšších objemů jde o výhodnější nabídku než Flex.
