Epico vs. Fixed. Jak koupit správný USB kabel a jaké triky může umět zdroj k notebooku

Ke každému notebooku dostanete napájecí adaptér, ale neznamená to, že musíte používat jen ten jeden. Stejně tak už řadu let všechny notebooky (snad s výjimkou těch nejlevnějších) zvládají napájení přes USB-C. Tedy i v případě, kdy s notebookem dostanete adaptér s kulatým konektorem na konci, můžete jej napájet přes USB-C.

O čem bude řeč Popisovaný problém s napájením notebooku má řešení třeba ve formě produktů, které zmiňujeme v uzamčené části tohoto článku. Vybíráme z portfolia českých značek Epico a Fixed, všechny mají něco nad rámec jednoduché nabíječky – ať už je to set mezinárodních vidlic pro cestovatele, nebo integrovaná powerbanka, která nabije notebook i bez elektrické zásuvky. Epico EA40:

Fixed Slim Traveller:

Fixed Voyager 85W:

Epico Aluminium PD 100W Power Bank:

Není to ale tak jednoduché, že vezmete nabíječku k telefonu a připojíte ji k notebooku. Notebooky vyžadují standard USB-C Power Delivery a napětí 20V. Potřebujete adaptér udávající výkon 65 W a více. Adaptéry pro telefony se často spokojí s 20 nebo 30 W, to ale notebooku stačit nebude, možná tím nouzově notebook nabijete přes noc, ale pro každodenní použití to není.