Epic Games Store má něco, co ještě Steam nenabízí. Umožňuje platit v korunách

O Epic Games je teď slyšet hlavně v souvislosti s válkou proti narušení monopolů Play Storu a App Storu. Tohoto herního studia a vydavatele se ale týká i jedna praktická novinka. V jeho obchodě pro PC a Mac lze nově platit přímo v korunách.

Změna se udála tento týden a byla dopředu známá díky roadmapě. Epic Games Store má podle krátkodobého plánu přidat další regionální měny, mj. také švýcarský frank nebo maďarský forint.

Platba v korunách pro hráče znamená jistotu koncové ceny, neboť v dřívějších eurech si banky nebo různé platební služby obvykle počítaly s nevýhodným kurzem. Zavedení koruny je ale zatím takové nedopečené. Žádné baťovské ceny, hned na úvodní stránce jsou vidět částky jako 520, 790, 1050 či 1580 korun, původně to byly 20,99 €, 29,99 €, 39,99 € a 59,99 €, takže Epic jen nahrubo převádí z původních eur a nestanovil ještě cenové hladiny v korunách.

V korunách lze platit i v PlayStation Storu, Microsoft Storu, Nintendo eShopu nebo Rockstar Games Launcheru. Naopak Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Bethesda.net, GOG nebo Humble Bundle Čechům nabízejí ceny pouze v eurech.

Epic Games Store nedávno přidal i podporu modů coby alternativu Steam Workshopu, zatím je ale ze stránky obchodu lze stahovat jen pro hru Mech Warrior 5: Mercenaries.

V krátkodobém plánu Epicu jsou achievementy a zvýhodněné balíčky her. Ve střednědobém horizontu přidá mj. uživatelské recenze, posílání dárků, hromadný nákup her do košíku a kompletně předělá sociální vrstvu.