Jak založit nebo podepsat petici? Úřady můžete oslovit pomocí ePetice na Portálu občana

Až budete chtít orgánům veřejné správy podat písemnou žádost, můžete tak nově učinit i skrz nástroj ePetice na Portálu občana. Služba je tam dostupná od února, ale až dnes na ni upozornilo ministerstvo vnitra.

„Stát lidem nesmí házet klacky pod nohy. Naopak. Musí dělat vše pro to, aby občan mohl svá práva uplatňovat bez zbytečných omezení. Elektronizace je ideální řešení a elektronická petice je logickým krokem na této cestě,“ říká ministr vnitra Vít Rakušan s tím, že elektronická petice má stejnou váhu jako ta listinná. Adresát na ni tedy musí do 30 dní odpovědět, byť požadavky v žádosti může odmítnout.

Seznam petic je veřejný a jsou v něm samozřejmě kromě obsahu a počtu podpisů vidět také zakladatel a adresát. Zatím je k dispozici pouze jediná, vzorová, adresovaná MVČR k tomu, aby Portál občana nadále rozvíjela. Podepsat ji můžete až poté, co se prostřednictvím Identity občana (eObčanka, mojeID, bankovní identity…) přihlásíte.

Po přihlášení je možné nové petice také zakládat. Je nutné zadat název (do 200 znaků), stručný popis (do 290 znaků), kompletní popis (do 3500 znaků) a je možné připojit přílohy. Adresáta si vyberete pomocí vyhledávače datových schránek, přidat je možné jen orgány veřejné moci (seznam), nikoliv soukromé subjekty.