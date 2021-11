Emulace platformy x64 se Windows 10 pro ARM nedočká. Musíte přejít na Windows 11

V celé rovnici týkající se běhu Windows na procesorech jiné architektury je klíčová emulace, protože bez ní by se musel de facto zahodit rozsáhlý ekosystém programů. A Windows bez svého ekosystému není Windows. Ne prakticky.

Kolem problematiky se v poslední době víří vzduch a do všeho dění Microsoft oznámil, že emulace 64bitových aplikací z platformy x64 je už dostupná ve Windows 11. Jenže nadále bude dostupná pouze v novém systému. Zní to překvapivě, neboť loni v prosinci Redmondští zahájili testování emulace aplikací z platformy x64 ve Windows 10.

Teď v aktualizovaném oznámení z loňska stojí, že ti, kteří mají o technologii zájem, musí používat Windows 11. Microsoft vůbec nepřipouští, že by emulaci pustil zpátky na Windows 10. Potvrdil to také zahraničním médiím a ve svém vyjádření pouze uvádí, že Windows 10 na procesorech ARM bude podporovat až do 14. října 2025. To je pouze technická podpora, nikoli příslib emulace x64.

Konkurence nespí a na pořádný ARM si počkáme

Nedávno vyšlo najevo, že Microsoft před lety uzavřel exkluzívním obchod s Qualcommem. Exkluzivita brzy skončí, což otevře dveře jiným producentům procesorů ARM, např. MediaTeku. Dosavadní výsledky spojení ARMu a Windows nejsou nijak oslnivé. Qualcomm mezitím plánuje nové výkonné procesory, s nimiž si troufne na Intel a AMD. Koupil za tím účelem firmu Nuvia.

Její procesory se jednak zatím nachází na papíře, takže nevíme, jestli dostojí slibům, jednak se na trhu objeví nejdříve v roce 2023. Intel mezitím uvedl procesory Alder Lake, které poprvé v historii platformy používají hybridní architekturu kombinující klasická výkonná jádra s menším úspornými jádry. Konkurence mezi Intelem a AMD po letité stagnaci opět běží a narušit toto prostředí bude komplikované.

