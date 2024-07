eM Client 10 je dosud největší aktualizací. Český „Outlook“ přidal AI a další funkce. Navíc už je i pro mobily

Po dvou letech od devítky vyšel eM Client 10. Česká poštovní aplikace slibuje dosud největší upgrade v historii. Měnily se totiž funkce, částečně i vzhled, nový je také licenční model a klient už není dostupný jen pro Windows a macOS, ale od jara má také bezplatné mobilní verze pro Android a iOS.

Kdo na desítku bude přecházet nebo ji instalovat poprvé, toho čeká nový průvodce s přehlednějším nastavením, co která funkce dělá, která má být zapnutá a jak má aplikace vypadat.

eM Client také přidal umělou inteligenci využívající technologii ChatGPT. Ta umí navrhovat odpovědi za příchozí zprávy, ale také generovat nebo upravovat nové e-maily. Dokáže je zkrátit či prodloužit, udělat z nich souhrn, opravit chyby, přeložit do jiného jazyka, změnit tón nebo je přepsat do první osoby. AI ale není zdarma, blíže se k tomu vrátíme na konci článku.

Tvůrci do aplikace integroval nové třídění do kategorií jako primární, promoakce, sociální sítě po vzoru Gmailu. Při spojení s ním využijí nativní možnosti třídění, ale stejné kategorie plus nějaké další lze používat také u jiných schránek.

Nově lze vytvářet makra pro automatizaci různých činností, takže si uživatelé mohou nastavit posloupnost různých akcí, co se stane za jakých podmínek.

Konverzace prošly redesignem, takže jednotlivé zprávy jsou od sebe viditelněji oddělené. Konečně jim lze také upravit řazení, aby nové zprávy byly nahoře. Celá vlákna se nyní plně synchronizují nejen s Gmailem, ale také s účty MS Exchange.

Pomocí symbolů zavináče je možné ve zprávách zmínit kontakty z adresáře, ty se pak automaticky přidají do seznamu příjemců. Přibyl našeptávač emoji, stačí napsat dvojtečku a hned za ní bez mezery název emotikony. Nový je rychlý náhled příloh v PDF. Synchronizaci přes IMAP lze nastavit tak, aby se nestahovaly celé zprávy, ale jen seznam zpráv či seznam zpráv bez příloh. Kompletní seznam změn najdete na oficiální webu.

Dražší než dřív

eM Client 10 lze používat pro dva poštovní účty a s omezenými funkcemi i nadále zdarma (pro nekomerční účely). Z licence Pro je nově Personal. Jednorázová licence je dražší, do devítky totiž stála 899 Kč, teď je za 999 Kč. Bonusem je však to, že ji lze používat až na třech zařízeních současně, dříve jen na jednom. Zdražila však také licence na doživotní upgrady. Dříve byla za 1400 Kč, teď za 1699 Kč.

Bez ní bude možné nadále používat eM Client 10 a případně minoritní aktualizace typu 10.1, ale až s licencí na upgrady půjde přejít i na verzi 11 a dál. Dobrou zprávou však je, že pro stávající uživatele se nic nemění a nemusí připlácet ani korunu.

Mohou si však volitelně připlatit za AI funkce, ty totiž v ceně nejsou. Tzv. AI Add-on stojí 50 Kč měsíčně a dovoluje vygenerovat asi 300 tisíc slov. Kdo to vyčerpá, může si objednat další balíčky, ty už však stojí 125 Kč.

eM Client ale po vzoru jiných aplikací zavedl i předplatné. Stojí 699 Kč ročně, v ceně je AI Add-on i VIP podpora, která u jednorázových licencí platí jen pro první rok. Vývojáři nový licenční model obhajují tím, že jim rostou náklady a některé funkce jako právě AI, ale třeba též předpověď počasí, překladač nebo přístup ke komerčnímu API Gmailu musí sami platit. Na druhou stranu je sympatické, že zachovali i dřívější možnost pořídit si trvalé licence.

Na webu em Clientu si mimochodem můžete porovnat funkce bezplatné a placené verze. Nechybí ani srovnání funkcí s konkurenčími aplikacemi jako Outlook, Postbox, Mailbird nebo Thunderbird.