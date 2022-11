Jeden z těch silných a nepřehledných příběhů, který se zapíše do historie internetu. Elon Musk chtěl do představenstva Twitteru. Pak chtěl Twitter koupit celý. Pak zase nechtěl, pak byl zmatek, žaloby a nakonec jej opravdu koupil. A co bude dál?

Musk chce, aby Twitter v budoucnu používala půlka planety a z jednoduché sociální sítě chce udělat mnohem obsáhlejší aplikaci „na všechno“. Co to bude znamenat v praxi? Bude mu vzorem čínský WeChat?