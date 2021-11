ELONOVINKY: Mise DART odstartovala. Pohne komár s vesmírným velbloudem?

Viděli jste film Armageddon? Bruce Willis v něm zachraňuje lidstvo před asteroidem velikosti Texasu, který míří přímo na Zemi. Do nárazu zbývá 18 dní, což je dost času na pořádnou lovestory a hromady hollywoodského patosu. Ale tou základní myšlenkou se lidstvo přece jen zabývá – co když na nás bude mířit asteroid? Dokážeme se bránit? Mise DART už odstartovala:

Jsme v Elonovinkách, takže je jasné, že náklad do vesmíru vyšle raketa SpaceX Falcon 9. Úkolem sondy je narazit do malého asteroidu a vědci budou sledovat, co se bude dít. Je to jedna z prvních misí, která má za cíl otestovat možnost odklonění potenciálně nebezpečného tělesa, které by někdy v budoucnu mohlo ohrozit život na Zemi.

