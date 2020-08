První Crew Dragon s posádkou úspěšně přistál už na počátku srpna, NASA a SpaceX proto už připravují další mise. Jaké to budou a kdo poletí? Zpočátku profesionálové, na konci příštího roku by to ale měli být i první civilní turisté. Kdo to bude, se dozvíte v dnešním pokračování pořadu Elonovinky, který připravujeme ve spolupráci s webem ElonX.cz.

Podívejte se na další díly Elonovinek: