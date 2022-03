Elon Musk „vážně uvažuje“ o vytvoření nové sociální platformy s neomezenou svobodou projevu

Generální ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk se někdy chová doslova jako neřízená střela. Občas tak může být obtížné pochopit tok jeho myšlenek, což je i případ příspěvků, které na sociální síti Twitter publikoval v pátek 25. a v sobotu 26. března.

„Svoboda projevu je nezbytná pro fungování demokracie,“ uvedl Musk ve tweetu, ke kterému přidal anketu. Otázku „Myslíte si, že Twitter tuto zásadu důsledně dodržuje?“ doplnil komentářem „Dopady tohoto hlasování budou důležité. Hlasujte prosím uvážlivě.“

Ne, Twitter nedodržuje svobodu projevu

Do hlasování se zapojily více než dva miliony respondentů. Výsledky provozovatele sociální sítě patrně nepotěšily: 70 % hlasujících se domnívá, že Twitter důsledně nedodržuje zásady svobody projevu, zatímco jen 30 % je přesvědčeno o opaku.

V sobotu Musk publikoval výsledky ankety a přidal svůj komentář: „Vzhledem k tomu, že Twitter de facto slouží jako veřejné náměstí, nedodržování zásad svobody projevu zásadně podkopává demokracii. Co by se mělo udělat?“

Největší rozruch pak v zahraničních médiích vyvolala jeho (dost možná jen řečnická) otázka „Je zapotřebí nová platforma?“ Prakticky okamžitě poté se začaly rojit spekulace, že Elon Musk připravuje spuštění vlastní sociální sítě.

Do jisté míry to naznačuje i jeho odpověď inženýrovi strojového učení Pranayovi Patholeovi, který se otevřeně zeptal, zda Musk uvažuje o vytvoření nové platformy sociálních médií, která by sestávala z algoritmu s otevřeným zdrojovým kódem, kde by svoboda slova a její dodržování mělo nejvyšší prioritu a kde by byla minimální propaganda. Musk na to stručně odvětil: „Vážně o tom přemýšlím.“

Elon Musk a sociální sítě

Miliardář se v minulosti dostal do problémů s Twitterem v souvislosti s americkou Komisí pro cenné papíry (SEC). Sedmého srpna 2018 totiž zveřejnil zdánlivě neškodný tweet, v němž oznámil, že zvažuje převzetí Tesly do soukromých rukou.

V té době to pozorovatelé považovali za pouhý způsob, jak naštvat spekulanty sázející na krátkodobé změny cen akcií. Oznámení však záhy způsobilo vážné důsledky – investoři se začali obávat a pozice Tesly i Elona Muska se vážně otřásly. Regulační orgány nakonec v říjnu 2018 udělily Tesle pokutu 20 milionů dolarů za podvody a falešné informace, které poškodily investory a obchodníky na burze.

Tweet z roku 2018 spustil řetězec událostí, který pokračoval až do února 2022, kdy byly zveřejněny nové informace o federálním dohledu. Důvěra v akcie Tesly byla obnovena a jejich cena se začala vracet na původní úroveň.

Musk, který je sám velice aktivním uživatelem Twitteru, se v poslední době k této sociální mediální platformě a její politice vyjadřuje kriticky. Pokud se opravdu rozhodne vytvořit novou platformu, připojí se k rostoucímu portfoliu technologických společností, které se staví do role zastánců svobody projevu a doufají, že přilákají uživatele, jež mají pocit, že jsou jejich názory na stávajících platformách potlačovány.