Elon Musk stěhuje sídla X a SpaceX z Kalifornie do Texasu. Jde mu o zákony, principy a daně

Elon Musk oznámil, že přesune centrály vesmírné společnosti SpaceX a také sociální sítě X z Kalifornie do Texasu. Jako jeden z důvodů označil nový kalifornský zákon, který zakazuje školským úřadům vyžadovat od učitelů, aby informovali rodiče o genderové identitě nebo sexuální orientaci jejich dítěte bez vědomí studenta.

„Je to poslední kapka,“ napsal na své síti Musk a sdělil, že plánuje přesunout sídlo SpaceX z kalifornského Hawthorne do komplexu Starbase v Texasu a sídlo X Corp ze San Franciska do Austinu. „Asi před rokem jsem guvernérovi (Kalifornie Gavinovi) Newsomovi jasně sdělil, že zákony tohoto druhu donutí rodiny a společnosti opustit Kalifornii, aby ochránily své děti,“ napsal Musk.

Demokrat Newsom v pondělí podepsal nový zákon, jehož cílem je podle agentury AP chránit studenty, jejichž bezpečnost by mohla být ohrožena, pokud žijí v domácnostech, které nejsou nakloněny sexuálním menšinám. Zákon, jenž začne platit v lednu, obsahuje výjimky. Krok přivítaly organizace hájící práva lidí LGBT+, naopak některé konzervativní spolky ho kritizují a tvrdí, že porušuje práva rodičů.

Musk už v únoru oznámil, že do Texasu ze státu Delaware přesouvá právní sídlo firmy Neuralink a také právní sídlo SpaceX. Informoval také, že chce z Delaware do Texasu přesunout právní sídlo výrobce elektromobilů Tesla. Učinil tak po verdiktu soudu v Delawaru, jenž zrušil dohodu z roku 2018, podle které měl Musk jako ředitel Tesly v případě splnění stanovených cílů získat na odměnách rekordních 55,8 miliardy dolarů, zhruba 1,3 bilionu korun.

Tesla své ústředí přesunula z Kalifornie do Texasu už v roce 2021. Musk také oznámil přesunutí svého bydliště z Kalifornie do Texasu, kde není státní daň z příjmu fyzických osob, podotkla AP.

Třiapadesátiletý Elon Musk je s majetkem v hodnotě 252,3 miliardy dolarů nejbohatším člověkem na světě. Ačkoli dříve patřil k podporovatelům Demokratické strany, v posledních letech se podnikatel narozený v Jihoafrické republice přiklání k republikánům. Deník The Wall Street Journal tento týden napsal, že Musk chce měsíčně věnovat zhruba 45 milionů dolarů organizaci, která usiluje o znovuzvolení republikánského exprezidenta Donalda Trumpa.