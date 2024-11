Elon Musk spustil AI API. Do konce roku je zdarma, a tak jsme stvořili chatbota Živáka. Je svobodnější než ChatGPT

Když jsme si letos na jaře zaplatili prémiové X, abychom si vyzkoušeli údajně nejsvobodnějšího AI chatbota Grok ze stáje Elona Muska, narazili jsme na realitu planých slibů a marketingových výkřiků.

Robůtek možná občas vypustil i nějaké to ostřejší slovíčko, ale rozhodně to nebyla žádná exploze bezbřehé svobody. A nepomohla tomu ani kvalita češtiny, ze které bychom se sice ještě před dvěma lety posadili na zadek, v éře GPT-4o, Claude 3.5 a Gemini 1.5 jsme už trošku dál.

Díky API je Muskův Grok úplně zdarma

Abychom ale byli féroví, Musk na současnou vlnu generativní AI naskočil až s roční zpožděním, chlubí se, že jeho laboratoř xAI staví superpočítač, který lidstvo ještě nepoznalo a před pár dny konečně představil veřejné HTTP API pro vývojáře.



Dnes si na základě xAI API vytvoříme chatbota, který se nebude bát ani kontroverzních povelů

Zatím toho sice moc nenabízí – v nabídce je všeho všudy jeden jediný jazykový model označený jako grok-beta –, hlavním lákadlem je ale cena. Protože se jedná o betaverzi, až do konce roku ho můžeme všichni používat úplně zdarma.

A nebojí se povelů, které už ostatní odmítají

A ano, velký jazykový model řady Grok skrze xAI API je skutečně trošku svobodnější než konkurence. Sice s jeho pomocí nevyrobíte zbraň hromadného ničení a zapomeňte na humory za hranou, když ho ale požádáte, aby vám vyrobil třeba skript, který kolegovi z kanceláře smaže všechny soubory na počítači, bez zaváhání se do toho pustí. Konkurenční ChatGPT Plus mě namísto toho upozornil, že takové ošklivosti rozhodně dělat nebude.



Řešení je primitivní, ale jde o to, že se do něj Grok vůbec pustil

Dnes si to vyzkoušíme v praxi – výsledek už vidíte na přiložených snímcích obrazovky. Nejprve si ukážeme trošku té teorie a v závěru článku najdete kompletní zdrojový kód chatbota v jednom souboru HTML, který můžete spustit rovnou z počítače.

Model grok-beta a kredit 25 dolarů zdarma

V praxi to funguje tak, že si vytvoříte účet, přihlásíte se do vývojářské konzole xAI a každý měsíc dostanete 25 dolarů na experimenty. To vše bez potřeby vyplňování jakýchkoliv platebních metod a zadávání kreditní karty!



Webová vývojářská konzole xAI pro práci s Grokem skrze API

Kolik za to bude muziky? Napoví současný ceník:

Vstupní tokeny (prompt/dotaz): 1 000 000 za 5 USD

1 000 000 za 5 USD Výstupní tokeny (odpověď): 1 000 000 za 15 USD

1 000 000 za 15 USD Limity: 1 dotaz za sekundu 1 200 dotazů za hodinu

Kontext: 131 072

Ceny jsou to poměrně vysoké, což dokládá i přiložená tabulka a porovnání s konkurencí. Je opravdu otázkou, čím přesně hodlá Grok konkurovat, v tuto chvíli totiž běžným betatesterům nenabízí ani žádnou úroveň multimodality. Rozumí a generuje pouze textu, zatímco ostatní mají v nabídce i obrázkovou a zvukovou analýzu a stejně tak generování.

(Pouze ilustrační: Tabulka nezohledňuje všechny varianty; u Gemini se cena dále liší podle délky kontextu/velikosti paměti, modely mají různé limity/rates a odlišnou cenu mohou mít nakonec cloudoví operátoři, které modely také nabízejí)

Na stranu druhou, jméno Elona Muska, který na to vše dohlíží, je magnetem samo o sobě a pak snad i příslib opravdu mírně větší svobody modelu, který nebude tak svázaný etickými pravidly svých tvůrců.