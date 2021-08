Elon Musk se pochlubil, že o něm píše knihu autor životopisu Steva Jobse

Podobně, jako řada dalších bohatých a vlivných lidí, vnímá i Elon Musk potřebu zanechat za sebou odkaz, který ovlivní, jak je vnímán nyní i v budoucnosti. To možná vysvětluje, proč se nedávno podělil o skutečnost, že o něm píše knihu americký novinář a spisovatel Walter Isaacson.

Walter Isaacson byl v minulosti ředitelem kabelové televizní společnosti CNN a editorem jednoho z nejznámějších světových časopisů Time. Je autorem životopisů Alberta Einsteina, amerického státníka a vynálezce Benjamina Franklina nebo politika a diplomata Henryho Kissingera. Patrně nejvíc ho však proslavil životopis Steva Jobse, který vyšel i v českém překladu.

Životopis Elona Muska

„Pokud vás zajímá Tesla, SpaceX a můj život, Walter Isaacson píše životopis,“ napsal Musk stručně ve čtvrtek na sociální síti Twitter. V dalších příspěvcích pak uvedl, že se mu „obzvlášť líbí“ Isaacsonův životopis Benjamina Franklina a zopakoval, že „možná jednou“ napíše vlastní autobiografii.

Nutno podotknout, že o Muskově životě a kariéře byla napsána celá řada knih, z nichž patrně nejvíce pozornosti zaslouží Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti od amerického publicisty a spisovatele Ashleeho Vance. Životopis, který v českém překladu vydalo vydavatelství Jan Melvil Publishing, byl recenzenty přijat velmi kladně.



Kniha Elon Musk: Tesla, SpaceX a hledání fantastické budoucnosti

List Financial Times ho označil za „strhující portrét nejpodnikavějšího podnikatele ze Silicon Valley [...] s osobními nedostatky a vším, co k němu patří“. Deník The New York Times vyslovil podobnou chválu, i když poznamenal, že dílo občas sklouzává „k hagiografii a dikci tiskových zpráv“.

Méně povedený životopis

Samotný Musk však nebyl příliš spokojen s dalšími knihami, které o něm byly napsány. To se týká například nedávno publikované knihy Tima Higginse Power Play: Tesla, Elon Musk a sázka století. V její recenzi LA Times píše, že Higginsova kniha Muskovi „ubírá na lesku“ a ukazuje ho jako „manažera, který rychle vyhazuje lidi, bez ohledu na to, zda si to zaslouží“.

Kniha vyvolala řadu fám, včetně obzvláště divoké historky, že Musk poté, co výrobce iPhonů oslovil Teslu ohledně akvizice, požadoval, aby se stal generálním ředitelem společnosti Apple. Musk i generální ředitel Applu Tim Cook popřeli, že by k něčemu takovému v minulosti došlo.

V případě Isaacsona se však Musk pravděpodobně nemusí obávat žádných skandálů a nepravd. Jeho životopis Steva Jobse byl napsán s „bezprecedentním“ přístupem k zakladateli Applu a byl chválen pro své detaily, čtivost a emocionální vhled.

„Přestože jsou v knize prezentovány i jiné názory nebo strany příběhu, Steve má vždy poslední, neomalené slovo,“ napsala o Isaacsonově biografii editorka magazínu The Verge Laura June. To zní jako něco, co by Elonu Muskovi s jeho lehce sebestřednou povahou mohlo naprosto vyhovovat.