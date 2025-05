Elon Musk se může radovat. OpenAI zůstane neziskovou organizací

Otevřený dopis Sama Altmana zaměstnancům

Strojový překlad, bez redakčních úprav.

OpenAI není normální společností a nikdy nebude.

Naším posláním je zajistit, aby umělá obecná inteligence (AGI) přinesla prospěch celému lidstvu.

Když jsme zakládali OpenAI, neměli jsme podrobnou představu o tom, jak naplníme naše poslání. Začínali jsme tím, že jsme na sebe zírali kolem kuchyňského stolu a přemýšleli, jaký výzkum bychom měli dělat. Tehdy jsme neuvažovali o produktech či obchodním modelu. Nemohli jsme ani tušit přímé přínosy AI využívané pro lékařské poradenství, vzdělávání, produktivitu a mnoho dalšího, ani potřebu stovek miliard dolarů na výpočetní techniku pro trénování modelů a obsluhu uživatelů.

Nevěděli jsme, jak bude AGI vytvořena nebo používána. Mnoho lidí si představovalo věštce, který by mohl radit vědcům a prezidentům co dělat, a ačkoli by to mohlo být neuvěřitelně nebezpečné, možná by těmto několika lidem mohlo být svěřeno.

Mnoho lidí kolem OpenAI v počátcích si myslelo, že AI by měla být pouze v rukou několika důvěryhodných lidí, kteří by ji „zvládli“.

Nyní vidíme cestu, jak AGI může přímo posílit každého jako nejschopnější nástroj v lidské historii. Pokud to dokážeme, věříme, že lidé budou vytvářet neuvěřitelné věci pro ostatní a budou nadále posouvat společnost a kvalitu života vpřed. Samozřejmě nebude vše využito pro dobro, ale důvěřujeme lidstvu a myslíme si, že dobro převáží špatné o řády.

Jsme odhodláni jít cestou demokratické AI. Chceme dát neuvěřitelné nástroje do rukou všem. Jsme ohromeni a potěšeni tím, co s našimi nástroji vytvářejí a jak moc je chtějí používat. Chceme zveřejnit jako open source velmi schopné modely. Chceme dát našim uživatelům velkou svobodu v tom, jak jim umožníme používat naše nástroje v širokých mezích, i když nesdílíme vždy stejný morální rámec, a nechat uživatele rozhodovat o chování ChatGPT.

Věříme, že toto je nejlepší cesta vpřed – AGI by měla umožnit celému lidstvu, aby si vzájemně prospívalo. Uvědomujeme si, že někteří lidé mají velmi odlišné názory.

Chceme vybudovat mozek pro svět a usnadnit lidem jeho používání pro cokoli, co chtějí (s několika omezeními; svoboda by například neměla omezovat svobodu druhých).

Lidé používají ChatGPT ke zvýšení své produktivity jako vědci, programátoři a mnoho dalšího. Lidé používají ChatGPT k řešení vážných zdravotních problémů, kterým čelí, a k většímu vzdělávání než kdy dříve. Lidé používají ChatGPT k získání rad, jak zvládat obtížné situace. Jsme velmi hrdí na to, že nabízíme službu, která tolik pomáhá tolika lidem; je to jedno z nejpřímějších naplnění našeho poslání, jaké si dokážeme představit.

Ale chtějí ho používat mnohem více; v současnosti nemůžeme poskytnout zdaleka tolik AI, kolik svět chce, a musíme omezovat používání našich systémů a provozovat je pomalu. Jak se systémy stanou schopnějšími, budou je chtít používat ještě více, pro ještě úžasnější věci.

Neměli jsme tušení, že to bude stav světa, když jsme před téměř desetiletím spustili naši výzkumnou laboratoř. Ale nyní, když vidíme tento obraz, jsme nadšeni.

Je čas, abychom upravili naši strukturu. Chceme dosáhnout tří věcí:

Chceme být schopni fungovat a získávat zdroje tak, abychom mohli naše služby široce zpřístupnit celému lidstvu, což v současnosti vyžaduje stovky miliard dolarů a nakonec může vyžadovat biliony dolarů. Věříme, že je to nejlepší způsob, jak naplnit naše poslání a umožnit lidem vytvářet s těmito novými nástroji masivní přínosy pro ostatní.

Chceme, aby naše nezisková organizace byla největší a nejefektivnější neziskovou organizací v historii, která se zaměří na využití AI k dosažení nejúčinnějších výsledků pro lidi.

Chceme přinést prospěšnou AGI. To zahrnuje přispívání k formě bezpečnosti a sladění; jsme hrdí na naše výsledky se systémy, které jsme spustili, na výzkum sladění, který jsme provedli, na procesy jako red teaming a na transparentnost chování modelů s inovacemi jako je model spec. Jak se AI zrychluje, náš závazek k bezpečnosti sílí. Chceme zajistit, aby demokratická AI zvítězila nad autoritářskou AI.

Rozhodli jsme se, že nezisková organizace zůstane v kontrole po konzultacích s občanskými lídry a po diskusích s úřady generálních prokurátorů Kalifornie a Delawaru. Těšíme se na pokrok v detailech tohoto plánu v pokračující konverzaci s nimi, Microsoftem a našimi nově jmenovanými neziskovými komisaři.

OpenAI byla založena jako nezisková organizace, dnes je neziskovou organizací, která dohlíží na ziskovou část a kontroluje ji, a i nadále zůstane neziskovou organizací, která dohlíží na ziskovou část a kontroluje ji. To se nezmění.

Zisková LLC pod neziskovou organizací se přemění na Public Benefit Corporation (PBC) se stejným posláním. PBC se staly standardní ziskovou strukturou pro další AGI laboratoře jako Anthropic a X.ai, stejně jako pro mnoho účelově zaměřených společností jako Patagonia. Myslíme si, že to dává smysl i pro nás.

Místo naší současné složité struktury s omezeným ziskem - která dávala smysl, když se zdálo, že by mohlo existovat jedno dominantní AGI úsilí, ale nedává smysl ve světě mnoha skvělých AGI společností – přecházíme na normální kapitálovou strukturu, kde každý má akcie. Nejde o prodej, ale o změnu struktury na něco jednoduššího.

Nezisková organizace bude i nadále kontrolovat PBC a stane se velkým akcionářem v PBC, v množství podpořeném nezávislými finančními poradci, což neziskové organizaci poskytne zdroje na podporu programů, aby AI mohla prospět mnoha různým komunitám, v souladu s posláním. A jak PBC poroste, porostou i zdroje neziskové organizace, takže bude moci dělat ještě více. Těšíme se, že brzy dostaneme doporučení od naší neziskové komise, jak můžeme pomoci zajistit, aby AI prospěla všem - nejen několika. Jejich nápady se zaměří na to, jak může naše nezisková práce podpořit demokratičtější budoucnost AI a mít skutečný dopad v oblastech jako zdravotnictví, vzdělávání, veřejné služby a vědecké objevy.

Věříme, že nás to připraví na pokračování v rychlém a bezpečném postupu a na to, abychom dali skvělou AI do rukou všem. Vytvoření AGI je naší cihlou na cestě lidského pokroku; nemůžeme se dočkat, až uvidíme, jaké cihly přidáte vy.

Sam Altman

Květen 2025