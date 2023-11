Elon Musk poslal inzerenty tam, kde slunce nesvítí. „Celý svět uvidí, že to jsou oni, kdo potopí X“

„Neinzerujte. Když se někdo snaží vydírat mě přes inzerci, vydírat mě penězi… Go fuck yourself.“ A pro jistotu ještě jednou a pomaleji: „Go… fuck… yourself… Je to jasné? Čau Bobe, jestli jsi v publiku.“

Takhle Elon Musk v rozhovoru na New York Times DealBook Summit reagoval na bojkot firem, které inzerovaly na Twitteru a v uplynulých dnech své peníze stáhly. Bobem evidentně myslel Roberta Igera, CEO společnosti Disney.

Právě Disney je jedním z významných inzerentů (dalšími jsou Apple, Microsoft, IBM, Oracle, Airbnb, Amazon, Coca-Cola, studia Lionsgate atd.), kteří v polovině listopadu přestali inzerovat na Muskově sociální síti X. Důvodem má být antisemitský a nacistický obsah, který se sítí šířil a zobrazoval se vedle reklam. Musk v impulzivní reakci přilil olej do ohně, když podpořil příspěvek o tom, že židé šíří nenávist vůči bílým lidem. Za to si vysloužil kritiku mimo jiné z Bílého domu. Až později svá vyjádření zmírnil, dovysvětlil a nakonec popřel, že by byl antisemita.

Už před bojkotem Musk přiznával, že inzerce na X nese jen asi polovinu příjmů někdejšího Twitteru. A bude hůř. New York Times odhadují, že kvůli bojkotu přijde X do konce roku o 75 miliónů dolarů.

Zpět na pódium DealBook Summit

Přišly i další výstřelky, další (tentokrát decentnější) fuckování, ostatně záznam můžete shlédnout sami v embedu níže. Moderátor rozhovoru chvíli lapal po dechu a ptal se na ekonomickou udržitelnost firmy. Musk připustil, že je možné, že to X položí. „Celý svět bude vědět, že za to mohou tyhle firmy a já to zdokumentuji s veškerými detaily.“ Moderátor kontroval, že inzerenti řeknou, že firmu položil Musk svými postoji, se kterými se inzerenti nechtěli ztotožnit. „Uvidíme, co na to řekne planeta Země,“ odvětil Musk.

Pak svůj postoj ještě chvíli rozvíjel, ale zájem mluvit o konstruktivním řešení situace Musk (ani přes opakovanou snahu moderátora) neukázal…