Elon Musk nesouhlasil s tím, že byl Wikipedií označován jako investor. Dočkal se rychlé opravy

Zkoušeli jste někdy hledat své jméno na internetu? Generální ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk si zjevně v této zálibě příliš nelibuje. Dle jeho vlastních slov se teprve na samém sklonku roku 2019 poprvé podíval na to, co o něm píše internetová encyklopedie Wikipedia.

Anglickým vydáním byl mimo jiné označován jako „investor“, což je termín, který se samotnému Muskovi jevil natolik neodpovídající, že prostřednictvím sociální sítě Twitter požádal o jeho smazání. Soudě dle stávajícího znění bylo jeho přání vyhověno.

Elon se necítí být investorem

„Poprvé za celé roky jsem se podíval na svou stránku na Wikipedii. Je to šílené! Mimochodem, můžete někdo smazat investora? Já v podstatě nic neinvestuji.“ napsal Musk ve svém tweetu v neděli 22. prosince.

Z historie úprav stránky plyne, že jeho přání bylo doslova během několika minut vyhověno – zatímco původně bylo v úvodním textu „technology entrepreneur, investor, and engineer“, nyní zde najdeme „technology engineer and entrepreneur“.

V porovnání starší a nové verze stránky se pak dočteme, že „v krátkém popisku bylo slovo investor nahrazeno spojením business magnet, jak požaduje Elon Musk“. Později pak došlo k dalším úpravám úvodního textu až do stávající podoby.

Reakce na změnu stránky

Nutno říci, že Elonův požadavek vyvolal poměrně smíšené ohlasy. Prohlášení, že člověk, stojící za obrovskými firmami, jako jsou Tesla a SpaceX, se ve skutečnosti necítí být investorem, mnohé překvapilo. Jeden z followerů Ali Thanawalla se například zeptal: „Není Tesla technicky vzato investice?“

Elon mu v tomto oponoval tvrzením, že v projektech SpaceX a Tesla sice hraje roli zakladatele, avšak své finance do nich vložil především proto, že je do nich vložili i další. Přesto mnozí trvají na tom, že právě to je role investora.

Proti tomu server Interesting Engineering odkazuje na cambridgeský výkladový slovník, kde je investor definován jako „osoba, která do něčeho vkládá peníze, aby vydělala nebo získala výhodu.“ Stejně tak Wikipedia tvrdí, že „investor je osoba, která vkládá kapitál s očekáváním budoucí finanční návratnosti nebo získáním výhody“.

Interesting Engineering na závěr konstatuje, že: „Je tedy zřejmé, že Elon Musk opravdu není investorem. Začal odspodu a teď je tady, díky správným krokům, své inteligenci a možná i trošce štěstí.“