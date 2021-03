Elon Musk znovu ukazuje, že se byznysem baví (a že si příliš neláme hlavu s autoritami). V posledním reportu pro US Securities and Exchange Commission stroze oznámil, že počínaje 15. březnem se jeho titul mění na Technoking of Tesla. Zach Kirkhorn nadále ponese titul Master of Coin, což je postava z Pána prstenů.

V reportu se dále uvádí, že oba pánové budou i nadále zastávat své stávající funkce Tesla CEO a Tesla CFO (Chief Financial Officer, finanční ředitel).

Via The Verge