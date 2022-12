Návod, jak můžete sami sledovat letadlo Elona Muska. Jsou to veřejné informace

Twitter zrušil účet @elonjet, který nepřetržitě sledoval polohu tryskáče Elona Muska, a upravil podmínky služby takovým způsobem, aby napříště mohl smazat i všechny ostatní, kteří se dopustí podobného stalkingu. To se také stalo, o účet dočasně přišli i novináři, kteří o události psali. Elonjet zatím pokračuje ve své činnosti na Mastodonu.

Vysvětlíme, jak vlastně takové sledování funguje v praxi. V závěru se podíváme i na to, jak Elonův aeroplán letěl ve středu dopoledne z Los Angeles do Austinu.

Ve skutečnosti je těch tryskáčů hned několik a nejsou ani zapsané přímo na Elona Muska, ale na dceřinou společnost Falcon Landing LLC, která funguje jako privátní dopravce pro SpaceX. Sídlí i na stejné adrese Rocket Road 1 v losangelském Hawthornu.

Do její flotily patří trojice dvoumotorových padesátitunových business-jetů:

V praxi je s šéfem Twitteru spojovaný především první letoun na seznamu. Je to nejmodernější gulfstream s registrací N628TS, kterému se budeme věnovat i po zbytek článku.



Dvoumotorvý business-jet Gulfstream G650ER

Letoune, tady radar, představ se mi!

Všechny tři stroje může na obloze sledovat nejen @elonjet, který se mezitím přestěhoval na svobodný Mastodon, ale naprosto každý slídil. Na palubě letadel totiž nechybí rádiový transpondér (transmitter-responder), který automaticky odpovídá tzv. sekundárnímu přehledovému radaru.



Jednoduchý transpondér Cessna RT-359A s nastaveným squawkem 1 2 0 0

Když letadlo zasáhne radarový pulz z pozemní stanice řízení letového provozu (ATC), transpondér vyšle zpět krátkou zprávu, kterou opět přečte radar. Na rozdíl od klasického primárního radaru se tedy jedná o obousměrnou komunikaci.

Odpověď může zachytit kdokoliv

Pointa našeho článku spočívá v tom, že samotná zpráva není nikterak šifrovaná a její signál je zároveň dostatečně silný, takže ji může zachytit nejen radar ATC, ale i malá 1090MHz anténa přišroubovaná třeba na váš balkon s dobrým výhledem.



Můj vlastní zachytávač odpovědí z transponderů s 1090MHz anténou od RadarBoxu, přijímačem od FlightAwaru a Raspberry Pi, na kterém běží softwarový dekodér a server

Co je v odpovědi transponderu

Zpočátku transpondéry odpovídaly jen krátkými zprávami A a C (Mode-A/Mode-C), které obsahovaly čtyřmístný identifikátor pro aktuální let (tzv. squawk) v rozsahu 0000-7777 a nadmořskou výšku z palubního barometru. S masivním rozvojem letecké dopravy v druhé polovině 20. století ale přibyla i zpráva S (Mode-S).



Záznam pro Muskův tryskáč G650R s registrací N628TS. Součástí je i 24bitový identifikátor transponderu, který můžeme zachytit a propojit s konkrétním letounem

Mode-S je pro sledování letadel na obloze mnohem zajímavější, namísto proměnlivého squawku totiž obsahuje i trvalý 24bitový ICAO identifikátor transpondéru, aktuální kurz a další telemetrické údaje. Díky 24bitové adrese pak můžeme anonymní stroj konečně spárovat skrze veřejné databáze na internetu s konkrétním letadlem.

Každý větší aeroplán musí vysílat ADS-B

Stroje se vzletovou hmotností nad 5 700 kg a s provozní rychlostí alespoň 270 uzlů však musejí být na evropském nebi vybavené také technologií ADS-B. Podobná povinnost platí i v USA a dalších vyspělých regionech světa.



Můj přijímač odposlechl zprávu ADS-B, a tak se o letounu dozvím téměř všechno

ADS-B je rozšíření zprávy Mode-S o geografické souřadnice a hromadu dalších popisných údajů o letadle včetně kategorie stroje.

V praxi to funguje tak, že u vzdálenějšího letounu na obloze zachytíte nejprve jen základní zprávu Mode-S. Jakmile se ale přiblíží a síla signálu poskočí o něco výše, podaří se vám odposlechnout i jeho bohatou odpověď ADS-B, která se dříve ztratila v šumu.

24bitové identifikátory Elonových tryskáčů Když byste tedy chtěli šikanovat Elona Muska, stačí nepřetržitě sledovat nebe a čekat na odpovědi, které obsahují 24bitové adresy jeho transpondérů. Dohledáte je ve veřejných databázích na webu FAA: Gulfstream G650ER (N628TS): A835AF

Gulfstream G550 (N272BG): A2AE0A

Gulfstream G550 (N502SX): A64304

MLAT

V základní odpovědi Mode-S chybí aktuální geografická poloha letounu. Pokud ale budete mít v oblasti více přijímačů se známou GPS, podle časového rozdílu, kdy zpráva dorazila ke každému z nich, dokážete tzv. multilaterací (MLAT) spočítat i nejpravděpodobnější zeměpisné souřadnice stroje.

Když se pak Elon v tryskáči přiblíží o pár desítek kilometrů blíž, zachytíte i jeho odpověď ADS-B s přesnou polohou a máte vystaráno. Všechny tři stroje registrované na společnost Falcon Landing mají hmotnost okolo 50 tun a rychlost něco málo pod jeden mach, takže samozřejmě musejí chtě nechtě vysílat ADS-B, jen co vyjedou z hangáru.

S jedním přijímačem nejvýše stovky kilometrů

Má to jeden háček. Jack Sweeney (@elonjet) sice může na zahradě nainstalovat malý přijímač, k celoplanetárnímu sledování šéfa Twitteru to ale rozhodně nebude stačit.



Dosah mého přijímače omezují kopce na severu Brna, i tak mám ale přehled o dění v nejvyšších letových hladinách nad většinou Česka

Rádiový signál transpondéru na kmitočtu 1090 MHz se nám totiž neodráží od svrchních vrstev atmosféry, a necestuje tak až kamsi na opačnou stranu planety. Jeho maximální dosah proto striktně limituje geografický horizont.



Čím červenější barva, tím častěji zachycený letoun v dané oblasti mým přijímačem (heatmapu tvoří 227 milionů zachycených ADS-B zpráv z 22 tisíc různých letadel od jara 2020)

Cestovní výška tryskáčů je ale na druhou stranu dostatečně vysoká, takže v otevřené krajině získáme stovky kilometrů k dobru a i z Brna můžete vidět kondenzační stopu letadla na obzoru, které je přitom tou dobou už kdesi nad Plzní – dobrých 250 kilometrů daleko.

Radioamatérům občas pomohou i některé vysoké budovy, které se za vhodných podmínek chovají jako obří rádiová zrcadla a odrazí k přijímači velmi vzdálený signál, který bychom jinak neměli šanci zachytit. Na obrázku s maximálním dosahem mé antény jsem podobným odrazem odposlechl stroj až kdesi u Bodamského jezera.



Heatmapa výskytu vojenských letounů. Všimněte si patrného koridoru ve směru SZ-JV, jedná se totiž o transportní letouny USA a UK, které zásobují základny na Blízkém východě

Dobrovolnické sítě přijímačů

Pro kontinuální a celoplanetární odposlech Muskových gulfstreamů však nestačí ani to, takže zde už musí na pomoc přispěchat síť tisíců a tisíců radioamatérů, jejichž přijímače dnem i noci zachytávají odpovědi transpondérů a posílají je skrze internet do centrály.

Těmito centrálami jsou konečně oblíbené mobilní aplikace a weby, které jistě důvěrně znají všichni čtenáři Živě.cz. Kraluje jim zdaleka nejznámější Flightradar24 ze Švédska, za zmínku ale stojí také americký FlightAware a RadarBox, no a nesmíme zapomenout ještě na trošku punkový ADS-B Exchange.



Klíčovým zdrojem dat pro Flightradar24 i ostatní jsou dobrovolníci po celém světě. Za odměnu získají partnerský účet Business bez reklam, s přístupem k historii apod.

Všechny tyto služby nabízejí základní funkci zdarma, k dispozici jsou ale i placené účty pro komerční klienty. Těmi jsou nakonec i dobrovolníci, kteří získají partnerský přístup jako odměnu za to, že posílají zachycená data.

Velké služby letadla na požádání cenzurují

Fajn, takže stačí jen zadat identifikátory Muskových transpondérů do vyhledávače Flightradar24 a na mapě se nám ukáže puntík jeho letadla?

Tak jednoduché to není. Flightradar24 a ostatní jsou už docela zavedené firmy, které dodržují právní principy fair use a safe harbour. Takže vše publikují v dobré víře a s tím, že pokud je provozovatel letadla požádá, aby jeho stroj z živého náhledu odstranily, většinou tak učiní.



Flightradar24 nenašel žádná historická data pro Muskův aeroplán G650ER, ačkoliv se níže v článku dozvíte, že ve středu letěl z Los Angeles do Austinu

V minulosti to udělal i Falcon Landing, takže na sledování strojů šéfa Twitteru ve Flightradaru nebo FlightAwaru rovnou zapomeňte.

Ze stejného důvodu ve FR24 nenajdete ani drtivou většinu vojenských letů – včetně těch logistických, které jen vozí zmražené burgery z USA na základny Blízkého a Středního východu. Flightradar24 je v tomto zdaleka nejpřísnější a FlightAware a RadarBox naopak o něco mírnější.



Muskův G650ER neprozradí ani americký FlightAware

Pokud tedy nějaké letadlo nedohledáte v jedné službě, rozhodně neházejte flintu do žita a vyzkoušejte i ty ostatní.

V ADS-B Exchange nikoho nefiltrujeme!

Naštěstí je tu ale ještě ADS-B Exchange, který, v sekci Legal nad Privacy a ve volném překladu píše: Hele, jestli chcete, abychom vám odstranili letadlo z mapy, klidně nám zkuste napsat, ale téměř ve všech případech to fakt neuděláme!



ADS-B Exchange cenzuruje nejméně ze všech

Služba odstraní data jen tehdy, že tak přikáže soud nebo jiná zákonná autorita. Co je možná ještě důležitější, ADS-B Exchange to neprovede v taktní tichosti, ale zveřejní, které letadlo to bylo, kdo jej provozuje a proč jej musela služba odstranit.

Tím jen zesílí zájem komunity, která se na takový stroj poté zaměří a díky tomu jej opět dohledáte skrze jiné komunitní kanály a letecké blogery na internetu.



Středně těžký transportní vrtulník Vzdušných sil Armády České republiky Mil Mi-17 s trupovým číslem 0848 v mapě ADS-B Exchange

ADS-B Exchange je tak prakticky jediným velkým hráčem na trhu, na jehož mapě toho uvidíte zdaleka nejvíce včetně mnoha vojenských letounů a Elonových business-jetů. Z této služby nakonec čerpá i Jack Sweeney, který tak dlouho šikanoval šéfa Twitteru, až přišel o účet.

Ve středu letěl Muskův tryskáč do Austinu

Přímo v mapovém pohledu najdete v pravém panelu vyhledávací pole, kam stačí zadat některý z kýžených identifikátorů. Třeba registraci N628TS pro Muskův aeroplán G650, jehož detaily se poté zobrazí v levém sloupci.

Ušetřím vám čas, klepněte sem. Všimněte si, že pro interní identifikaci používá ADS-B Exchange onen 24bitový ICAO kód stroje, který je i součástí URL.



Elonův tryskáč Gulfstream G650ER během středečního letu do Austinu

Pokud zrovna Musk nikam neletí, sloupec bude téměř prázdný. Najdete v něm ale záložku History s výběrem jiného data.

Tryskáč G650 z flotily Falcon Landing naposledy vzlétl ve středu 14. prosince, takže když vyberete právě toto datum, uvidíte, že tryskáč okolo osmé hodiny ranní UTC (9:00 SEČ) odstartoval z mezinárodního letiště v Los Angeles a o dvě hodiny později bezpečně přistál v texaském Austinu.

Byl na palubě Elon Musk? To se samozřejmě ze zpráv transpondéru nedozvíme. Tak je krajně diskutabilní, jestli lze polohu letadla, které ani není registrované na konkrétního člověka, považovat za osobní lokační údaj, jenž v Evropské unii spadá pod ochranu GDPR.

Elona na obloze vyčmuchá API

Periodická ruční kontrola, jestli zrovna Elon Musk někam letí, je samozřejmě otravná. Všechny sledovací služby leteckého provozu ovšem nabízejí aplikační rozhraní pro vývojáře. ADS-B Exchange není výjimkou, nebude to ale zadarmo.

Nejlevnější přístup k datům ADS-B Exchange skrze službu RapidAPI vás přijde na 10 dolarů měsíčně a za tuto částku můžete v daném období provést až 10 000 API dotazů.

Kdybychom je chtěli všechny vypráskat na slídění po šéfovi Twitteru, můžeme se během měsíce strojově ptát zhruba každé 4 minuty, jestli jeho letadlo už zachytila síť rádiových pátračů.

Pokud bych si zaplatil RapidAPI, mohl bych se na polohu Muskova tryskáče G650ER s 24bitovým identifikátorem A835AF dotázat třeba pomocí textového HTTP klientu curl:

curl --request GET --url https://adsbexchange-com1.p.rapidapi.com/v2/icao/A835AF/ --header 'X-RapidAPI-Host: adsbexchange-com1.p.rapidapi.com' --header 'X-RapidAPI-Key: osobni klic k API'

Stalking

Kdybyste ale chtěli podobným způsobem automatizovaně sledovat a zveřejňovat polohu kdejakého majitele maličké cessny nebo miliardáře s tryskáčem, mějte na paměti, že vás sice oběť možná nakonec nezažaluje kvůli porušování práva na soukromí, americká i evropská legislativa nicméně nabízí hromadu dalších nástrojů: třeba právo na ochranu před ilegálním stalkingem.

A ten už @elonjet nejspíše opravdu naplňuje.