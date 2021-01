Elon Musk je nejbohatší člověk na světě. Díky rostoucím akciím předběhl Jeffa Bezose

Generální ředitel Tesly a SpaceX Elon Musk se může chlubit novým titulem: stal se nejbohatším člověkem na světě. Podle indexu Bloomberg Billionaires činilo jeho čisté jmění ve čtvrtek 7. ledna 195 miliard dolarů, což je v přepočtu více než 4 biliony korun.

K první příčce pomohly Muskovi především rostoucí akcie Tesly, díky kterým stoupla hodnota jeho jmění v krátké době o 14 miliard dolarů. Předběhl tak generálního ředitele Amazonu Jeffa Bezose, který nyní za Muskem zaostává o deset miliard dolarů.

Nejbohatší Musk

Na dalších příčkách zůstávají s velkým odstupem zakladatel Microsoftu Bill Gates (134 miliard dolarů), francouzský podnikatel a sběratel umění Bernard Arnault (116 miliard dolarů) a spoluzakladatel, prezident a výkonný ředitel Facebooku Mark Zuckerberg (102 miliardy dolarů).

Ještě ve středu vévodil žebříčku Jeff Bezos se 184 miliardami dolarů, zatímco Musk byl se 181 miliardami druhý. Kartami však zamíchaly akciové trhy, kde Tesla za měsíc stoupla o 35 %, zatímco Amazon spadl jen v posledních dvou týdnech o bezmála 5 %.

Muska zjevně informace o tom, že se stal nejbohatším člověkem na planetě, nijak zvlášť nerozrušila. Na tweet účtu Tesla Owners of Silicon Valley, jež o tom informoval, zareagoval nejprve slovy „Jak překvapivé.“ a záhy poté dodal „No, zpátky do práce.“



Reakce Elona Muska

Bohatý, bohatší, nejbohatší

Musk doslova vystřelil mezi nejbohatší lidi jako raketa – dle CNBC přidal ke svému čistému jmění za poslední rok více než 150 miliard dolarů. V listopadu loňského roku překonal Billa Gatese, spočívajícího v té době na druhém místě, a o dva měsíce později obsadil první příčku.

Bezos a Musk jsou rivaly nejen v boji o titul nejbohatšího člověka – soutěží spolu i na mnoha dalších frontách. Zatímco Muska do značné míry proslavily elektromobily Tesla, Bezosův Amazon investoval značné finanční prostředky do výrobce elektrických vozidel Rivian, který by pro jeho flotilu mohl vyrobit sto tisíc dodávek.

Podobně druhá Muskova společnost SpaceX soutěží s Bezosovým Blue Origin a projekt satelitního internetu Starlink bude v následujících letech čelit konkurenci v podobě projektu Kuiper od Amazonu.