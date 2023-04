Elon Musk chce žalovat Microsoft za zneužití dat. Reaguje na to, že Redmondští dali Twitteru kopačky

Elon Musk hrozí žalobou na Microsoft, který podle něj nelegálně použil data z Twitteru pro trénování. Čeho specificky, to nevíme. Jde o jednu z mnoha zpráv od nového šéfa Twitteru, který od svého nástupu v říjnu zredukoval pracovní sílu o zhruba 80 % a říká či píše jednu kontroverzní věc za druhou.

Svými výroky popudil také inzerenty, podle jeho slov se však už většina z nich na sociální síť vrátila. Musk v poslední době zakázal alternativní klienty pro Twitter, zrušil původní API a zavedl placené, omezil dosah bezplatných účtů a spustil předplatné Twitter Blue.

Muskova hrozba žalobou přišla poté, co Redmondští dne 19. dubna oznámili, že jejich korporátní reklamní platforma Microsoft Advertising již nebude podporovat Twitter. Změna se zavádí k datu 25. dubna. Před koncem dubna přitom vyprší dosavadní tarify Twitteru s tím, že ty nové stojí víc peněz. Podporováno nebude vytváření, správa ani prohlížení tweetů, a to ani těch, které jste skrze platformu vytvořili.



Musk tvrdí, že žaluje Microsoft

Sám důvod ukončení podpory Twitteru neuvádí a neřekl to ani Mashable. Firemní API každopádně začíná na 42 000 dolarech za měsíc, tj. zhruba 900 000 Kč. Řada producentů služeb a aplikací není schopná částku zaplatit, platí to tedy pro menší podniky. Rozchod s Twitterem oznámili např. FeedHive a TwittExplorer.

Ani Elon Musk do detailu nevysvětluje, proč se právě teď rozhodl vytasit se se žalobou na Microsoft. Píše to ale pod příspěvkem upozorňujícím na konec propojení sociální sítě s platformou Microsoft Advertising. Působí to tedy jako odvetná akce. Nevíme, jestli nejde o jedno z prohlášení, která zůstanou jen na Twitteru. Není ani jasné, jak by šéf sociální sítě dokazoval, že Microsoft její data používal pro trénování čehokoli.



Microsoft Advertising s Twitterem končí, důvod neuvádí

Ten situaci pro BBC odmítl komentovat. Mimochodem, britské veřejnoprávní médium potvrdilo, že na její dotaz z Twitteru rovněž přišla automatizovaná odpověď v podobě emoji exkrementu. Před Elonem Muskem měla firma standardně fungující oddělení pro komunikaci s médii.

Zdroje: BBC | Elon Musk / Twitter via gHacks Tech News | Mashable | Microsoft Advertising | Pauline Cx - 🦸🏻‍♀️ / Twitter | Simon Høiberg / Twitter