ChatGPT je „woke“. Elon Musk chce proto vytvořit necenzurovanou AI

Elon Musk, který je zastáncem absolutní svobody projevu, nenese lehce, že stávající konverzační AI mají spoustu zábran, aby náhodou někoho neurazily. Doslova o nich říká, že jsou „woke“. Tedy probuzení ve smyslu toho, že si uvědomují sociální nerovnost různých menšin, typicky etnických či sexuálních.

On by přitom chtěl AI, která žádné autocenzuře podléhat nebude, a podle listu The Information tak již činí. Tři lidé z jeho blízkosti potvrdili, že zakládá novou společnost konkurující OpenAI, která by měla vytvořit alternativní jazykový model jako GPT, na němž stojí i chatbot ChatGPT.

Novou firmu BasedID by mohl vést Igor Babuschkin. Ten donedávna pracoval v Googlu (Alphabetu) ve skupině DeepMind, která se zabývá rozvojem umělé inteligence. Ta se v minulosti proslavila softwarem AlphaGo, prvním počítačovým programem, který porazil velmistra ve hře Go. Dnes DeepMind pro Google připravuje jazykový model LaMDA, který je základem budoucí technologie Bard, která bude v největším vyhledávači světa přímo odpovídat na položené otázky.

Babuschkin potvrdil, že pro Alphabet už nepracuje. Zároveň ale řekl, že žádnou smlouvu s Muskem zatím nepodepsal. Bližší informace zatím nemáme, ale sám Musk už na Twitteru pomalu rozjíždí posměvačnou kampaň vedenou pro OpenAI.

Pikantní na tom je, že OpenAI v roce 2015 spoluzakládal, o tři roky později ale firmu opustil. Tehdy to vysvětlil tak, že měl spoustu práce s Teslou a SpaceX, Tesla navíc sama pracovala na AI technologiích. A navrch se Muskovi nelíbilo, kam OpenAI směřuje.

Původní název odkazoval na open source povahu vyvíjených technologií a vznik otevřené konkurence pro monopolní Google. Jenže OpenAI postupně přijímal investice Microsoftu, čímž svobodu zase ztratil, protože se upsal jinému monopolu.