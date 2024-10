Elon mění blokování na X. Jestli někoho blokujete, nově vaše příspěvky uvidí. Ale stále na ně nemůže reagovat

Elon Musk tento krok sliboval už dlouho, nyní se konečně začínají věci měnit a aplikace X upozorňuje na blížící se změnu blokovaných účtů.

Když vás někdo otravuje pod vašimi příspěvky nebo vám X jeho příspěvky neustále tlačí, můžete jej zablokovat. Zablokovaný účet nemůže na vaše příspěvky reagovat, nemůže vám posílat zprávy a v současnosti ani vaše příspěvky neuvidí.

Pochopitelně se ale stačí z X odhlásit, nebo si profil osoby, která mne zablokovala prohlédnout v anonymním okně. Pokud tedy někoho zablokujete, neznamená to, že by od vás už nikdy nic neviděl. Vaše veřejné příspěvky uvidí, jen bude muset překonat malý práh.

Nově X změní chování pro blokované tak, že nebudou muset otevírat anonymní okno a vaše veřejné příspěvky uvidí. Jen se tedy stávající stav zpřehlední, na reálné viditelnosti příspěvků a možnosti reagovat se nic nemění.

Vlastně se toho moc nemění

Pokud vás někdo štve, stále jej můžete zablokovat a neuvidíte jeho příspěvky ani on nemůže reagovat pod vašimi příspěvky. Pokud někdo zablokuje vás, nadále jeho příspěvky uvidíte, jen mu nebudete moci napsat, jak hluboce se mýlí.

Pokud opravdu nechcete, aby si jen tak někdo četl vaše přípěvky, stále je můžete ochránit tak, aby byly viditelné jen těm, kteří vás sledují. Stejně tak dále můžete některé lidi ztlumit. Neuvidíte jejich nové příspěvky, ale pořád vám můžou poslat soukromou zprávu nebo odpovídat na vaše příspěvky.

Nově upravené blokování tak reálně nic nemění. Jen oficiálně potvrdí stávající stav. Nadále tak platí „Jaký si to uděláš, takový to máš“. Pokud na nehodné příspěvky často reagujete a sdílíte je i třeba s adresnou kritikou, X to pochopí tak, že vás podobný typ příspěvků zajímá a bude vám je o to víc podsouvat. Musíte aktivně tlumit, blokovat a u nevhodně doporučovaných příspěvků vybírat „Nemám o tento post zájem“. Pak i automaticky generovaný proud příspěvků na kartě Pro vás nebude připomínat žumpu.