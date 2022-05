Elektromobily a fotovoltaika. Úplně zadarmo jezdit nebudete, ale FVE a auto je nejlepší kombinace

Snem každého motoristy je jezdit zadarmo. Víme, že to v důsledku zcela nelze, místo tankování drahého benzínu či nafty ale můžete do auta ládovat elektřinu vyrobenou na vlastní střeše. Jak to funguje v praxi a jaká jsou úskalí?