Elektroenergetické datové centrum už běží, sdílení energie může konečně začít

Od dnešního rána se mohou zájemci o sdílení elektřiny registrovat do nově spuštěného Elektroenergetického datového centra. Jde o klíčovou instituci, na jejíž provozu se podílí jak ČEPS, tak trojice provozovatelů distribučních sítí ČEZ Distribuce, EG.D a PREdistribuce.

V 8:00 byl spuštěn ostrý provoz, který umožňuje registraci jak fyzickým osobám, tak firmám nebo samosprávám. Běžné uživatele zajímá především jednodušší režim, který umožňuje sdílení až mezi jedenácti odběrnými místy, přičemž registrace a schválení je výrazně zjednodušeno. Nepříjemností je nicméně podpis návrhu smlouvy při samotné registraci, který vyžaduje úředně ověřený podpis, elektronický podpis. Většinu zájemců tak nemine návštěva CzechPointu.

Naopak pro větší energetické komunity (typicky obce či městské části) vzniknul institut energetického společenství, které je potřeba zaregistrovat a u ERÚ získat licenci.

Pro zahájení sdílení energie je potřeba mít výrobnu s povolenými dodávkami přetoků do distribuční sítě, tedy přidělený výrobní EAN. U místa, do kterého se energie bude sdílet je potřeba mít průběhový elektroměr. Ten bude zdarma vyměněn do tří měsíců konkrétním distributorem.

Sdílení energie na straně výrobny a její spotřeba v druhém odběrném místě probíhá vždy ve stejný okamžik – není tedy možné jakýmkoli způsobem energii akumulovat. V následném vyúčtování bude spotřebovaná energie ponížena o nasdílené množství. Odběratel tak zaplatí pouze distribuční poplatek a další stálé položky. Odměnu za dodávky sdílené energie si budou řešit uživatelé mezi sebou – může tak být dodávána bezúplatně, za smluvenou cenu nebo za zboží či služby.