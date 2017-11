Tesla chystá elektrický náklaďák. Den před představením ukázala první video

Tesla dnes ve 20 h amerického času – u nás zítra po páté ráno – představí nový automobil: elektrický náklaďák. Elon Musk už několik dnů láká na sociálních sítích a dnes na Instagramu Tesly přistálo první video:

Tesla Semi Unveil | 11.16 | watch live at Tesla.com, 8pm PT Příspěvek sdílený Tesla (@teslamotors), Lis 15, 2017 v 11:16 PST

Zatím to je jen počítačový render, ale i z něj je už něco málo vidět. Vozidlo bude podle The Verge patřit do kategorie „Class 8 semi truck“, což je už velmi velký náklaďák s celkovou hmotností nad 15 tun (auto plus náklad). Proslýchá se o dojezdové vzdálenosti 300–500 kilometrů na jedno nabití.



Toto by také mohl být chystaný elektrický náklaďák Tesla