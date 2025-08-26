Elektrický Mercedes „objel svět“ za necelých 8 dní. Jel rychlostí 300 km/h, stavěl pouze kvůli nabíjení

Vývoj technologií pro elektromobily jede v Mercedesu na plné obrátky. V červnu se veřejnosti představil koncept AMG GT XX a přinesl zásadní inovace v interiéru, exteriéru, ale hlavně v pohonu. V tiskové zprávě stálo, že se tyto prvky postupně budou dostávat i do sériových modelů, ale zároveň bylo jasné, že XX není jen prázdná maketa na autosalony. Už tehdy automobilka chystala něco velkého…
AMG si vytýčilo odvážný cíl – objet svět za 8 dní (odkaz na slavný román Cesta kolem světa za 80 dní). Povedlo se. Dokonce ještě rychleji.
Objetí zeměkoule bylo symbolické – cílem bylo zdolat 40 075 kilometrů, tedy délku rovníku. Test probíhal na rychlostním oválu v italském Nardò. Auta jela rovnou dvě – snad pro případ, že by jedno havarovalo, nebo se potkalo s technickými problémy. Nakonec výzvu dokončila obě – jedno za 7 dní, 13 hodin, 24 minut a 7 sekund, druhé bylo v ten moment jen o 25 kilometrů pozadu.
Okruh Nardò měří přibližně 12,7 kilometru. První z aut objelo 3177 kol.
Auta jela rychlostí 300 km/h, zastavovala na nabíjení, během něhož se po dvou hodinách střídali řidiči (svezl se i George Russell, pilot Formule 1 týmu Mercedes-AMG Petronas). Výsledná průměrná rychlost vychází na 221 km/h. Přitom podmínky nebyly ideální – přes den teploty sahaly k 35 °C ve stínu. XX umí nabíjet teoreticky až s výkonem 1000 kW, reálný průměr v průběhu celého testu je velmi slušných 850 kW.
Zatím jen funkční koncept. Nechme se překvapit, v jaké podobě se dostane do sériové výroby. Některé technologie prý uvidíme v sériových Mercedesech už v roce 2026.
Při tomto testu padlo 25 rekordů (vzdálenost ujetá za 12 hodin, za jeden až sedm dní, čas potřebný na překonání různých kulatých vzdáleností v kilometrech a v mílích). Jedním z těch nejzásadnějších je vzdálenost ujetá za 24 hodin. Dosavadní rekord byl 4000 kilometrů, XX v nejsilnější den zvládalo ujet 5479 km!