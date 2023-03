Ekvádorský novinář zapojil do počítače flashdisk, který mu přišel poštou. Následovala exploze

Není žádným tajemstvím, že připojování flashdisků neznámého původu k počítači může způsobit celou řadu problémů. V průběhu let jsme byli například svědky toho, jak byla tato paměťová média použita k infiltraci íránského jaderného zařízení či k infikování kritických řídicích systémů v amerických elektrárnách.

Nejen výše uvedené případy by měly být dostatečně dobrým důvodem, proč nepřipojovat jiné než vlastní flashdisky k počítači. Bohužel to buď nevěděl, nebo jednoduše podcenil jeden z pěti ekvádorských novinářů, kteří obdrželi poštou USB disky, zaslané z kantonu Quinsaloma, informuje Ars Technica.

Exploze flashdisku

Když Lenin Artieda z televizní stanice Ecuavisa v Guayaquilu obdržel zásilku s flashdiskem, zasunul jej do svého počítače a disk explodoval. Podle policejního důstojníka Xaviera Changa, který poskytl informace agentuře AFP, utrpěl novinář lehká zranění ruky a obličeje. Nikdo jiný naštěstí nebyl zraněn.

Z dostupných informací vyplývá, že útočníci pravděpodobně použili hexogen – velmi silnou, karcinogenní, často používanou trhavinu, označovanou též jako Cyklonit, T4 či RDX. Tato látka vykazuje z pyrotechnického hlediska mimořádně dobré vlastnosti – je velmi stabilní a málo citlivá vůči vnějším vlivům, a přitom se vyznačuje velmi vysokou brizancí a razancí výbuchu.

Chango uvedl, že se hexogen dodává v kapslích velkých asi jeden centimetr, ale v jednotce, kterou Artieda zapojil do USB portu, byla aktivní pouze polovina. Nezisková organizace Fundamedios, zaměřující se na práva médií, vydala k incidentům prohlášení, dle kterého byly dopisy s výbušnými flashdisky zaslány dalším čtyřem novinářům – dvěma v Guayaquilu a dvěma v ekvádorském hlavním městě Quito.

Další čtyři výbušné flashdisky pro novináře

Álvaro Rosero, který pracuje v rozhlasové stanici EXA FM, také obdržel 15. března obálku s flashdiskem. Předal ji producentovi, který ji pomocí adaptéru a kabelu připojil k počítači. V tomto případě měli štěstí, protože disk nevybuchl. Policie zjistila, že obsahoval výbušninu, ale domnívá se, že k explozi nedošlo, protože při připojení přes adaptér neproudil do média dostatečný elektrický proud.

Policie zachytila čtvrtý disk zaslaný Carlosi Verovi v Guayaquilu a provedla „řízenou detonaci“ dalšího flashdisku odeslaného Mauriciu Aiorovi z televizní stanice TC Televisión. Ekvádorská ministryně vnitra Juana Zapata potvrdila, že ve všech pěti případech byl použit stejný typ USB zařízení, a uvedla, že tyto incidenty jsou „naprosto jasným vzkazem s úmyslem umlčet novináře“.

Bez ohledu na to, kdo stojí za nebezpečnými útoky na novináře, by tyto znepokojivé příběhy měly sloužit jako další připomínka toho, že – stejně jako by uživatelé neměli klikat na náhodně zaslané odkazy, otevírat neznámé přílohy nebo stahovat podezřelé soubory – by ani neměli do ničeho strkat neznámé USB disky.