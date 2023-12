eDoklady startují v půlce ledna a uznají je jen ministerstva. Běžné úřady přijdou na řadu v červenci

Elektronická peněženka, v níž budeme moct nosit digitální občanku a později další doklady, je na dohled, oproti plánu se však lehce zpozdí. Počítalo se s tím, že eDoklady, jak se bude mobilní aplikace nazývat, budou v první fázi dostupné od začátku ledna.

Jak na síti X uvedl Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a místopředseda vlády pro digitalizaci, tak eDoklady budou spuštěny až v polovině ledna. Legislativa prošla koncem listopadu sněmovnou a v prosinci senátem. Teď čeká na podpis prezidenta republiky. Není to tedy dramatické odklad. Navíc platí, že eDoklady budou pro většinu lidí stejně užitečné až od druhé fáze:

Do první fáze spadají ústřední správní úřady, tj. zejména ministerstva.

Od 1. července 2024 budou digitální občanku akceptovat kraje, obce s rozšířenou působností, policie, soudy, úřady práce, finanční, živnostenské, katastrální či matriční úřady nebo ČSSZ.

V příštím roce budou smět identitu přes digitální občanku ověřovat ostatní orgány veřejné moci a soukromé osoby. Půjde mj. o okrskové volební komise, školy, zdravotní pojišťovny, banky, obce, pošty aj.

V říjnu jsme o eDokladech sepsali větší článek, podrobnosti se dočtete v něm. Projekt spuštěný není, tudíž zatím nepopisujeme vlastní zkušenost, pouze shrnujeme oficiálně známé informace. Od zmíněného měsíce mnoho času neuplynulo, už se ale stihlo něco málo změnit. Kromě posunutí startu projektu hovoříme o zvýšení požadavků na verzi iOS.

Přísnější nároky na iOS a upřesňující informace

Původně měly eDoklady vyžadovat iOS 13 nebo novější. Teď oficiální web hovoří o tom, že majitelky a majitelé iPhonů budou muset mít aspoň iOS 15. Je dva roky starý a v ekosystému Applu nebude takový požadavek zásadním problémem.

Podle TelemetryDeck v říjnu iOS 15 používalo pouze 4,27 % měřených jablečných zařízení, starší verze jsou v podstatě anomální. Většina zařízení už přešla na verze šestnáct nebo sedmnáct. V případě Androidu se požadavek nezměnil, budete muset mít aspoň verzi 11. Nutné bude, aby telefon disponoval Bluetoothem a fotoaparátem.



Takhle by měly eDoklady vypadat

Bartoš upřesnil ještě jeden aspekt projektu. V roce 2026 by měl proběhnout přechod na eurounijní elektronickou občanku. Do té doby budou eDoklady použitelné jen v Česku. Digitální občanka tu plastovou nenahradí, pouze doplní. K jejím výhodám bude patřit to, že ověřovat se dozví jen relevantní informace, tj. neuvidí automaticky veškerý obsah kartičky, jako je tomu u fyzické varianty.

