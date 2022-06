Editor už najdete v každém důležitém Outlooku. Předplatitelům navrhne, jak zlepšit text

Zdražení se na nás valí ze všech stran a nejvíce se týká energií. Ať už je to plyn, pohonné hmoty, nebo elektřina. Z těchto tří můžete nejvíce zahýbat právě s elektřinou, a to investicí do fotovoltaické elektrárny. Podívejme se objektivním pohledem, pro koho je vhodná, a komu se naopak vůbec nevyplatí.