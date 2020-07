Editace, prohlížení, rozdělování nebo vytváření PDF: Přehled nejlepších aplikací

Prohlížení PDF dokumentů S formátem PDF přišla před bezmála třiceti lety společnost Adobe. Od té doby se stal nepsaným standardem pro vytváření dokumentů, jejichž správné zobrazení nebo tisk nezávisí na operačním systému, hardwaru, ani softwaru. Obsah dokumentů ve formátu PDF dnes zvládne zobrazit naprostá většina webových prohlížečů. Pokud nevyužijete různé pokročilé funkce, pak teoreticky nepotřebujete žádnou další aplikaci – stačí si asociovat soubory s příponou .pdf například s prohlížečem Chrome.

S prohlížením PDF dokumentů si poradí například Chrome Oficiální „čtečkou“ PDF dokumentů je bezplatný Adobe Acrobat Reader, který by měl zajišťovat stoprocentně správné zobrazení za všech okolností. Je k dispozici prakticky pro všechny verze Windows, macOS na platformě Intel a Android. Instalační balíček velký 156 MB můžete stáhnout i v češtině z oficiálních stránek. Aplikace si poradí například s vyplňováním formulářů, přidáváním komentářů a elektronickým podepisováním dokumentů.

Adobe Acrobat Reader Velmi populární alternativou je taktéž bezplatný Foxit Reader. Z hlediska nabízených funkcí nechybí nic podstatného – dokumenty v něm můžete nejen číst, ale také vytvářet, podepisovat, komentovat a vyplňovat formuláře. Instalační balíček je ve srovnání s Adobe Readerem o více než polovinu menší a je k dispozici také pro Linux. Bohužel však nepodporuje češtinu a v průběhu instalace je nutné odmítnout nabídku nevyžádaného antivirového řešení.

Foxit Reader K prohlížení dokumentů PDF lze použít také open-source program Sumatra PDF, vyznačující se minimalistickým rozhraním a nízkými nároky na hardware. Autor razí filozofii, že jednoduchost má vyšší prioritu než mnoho funkcí. Kromě formátu PDF si poradí také s dalšími typy souborů, používanými k ukládání elektronických textů: DjVu, EPUB, XPS, CHM, CBR, CBZ, MOBI či FB2. Instalační balíček je k dispozici pro 32- i 64bitové verze Windows, počínaje XP a Vista a konče Windows 10.

Sumatra PDF

Vytváření PDF dokumentů Když jsme vám ukázali, jak můžete zobrazovat dokumenty PDF, možná vás bude také zajímat, jakým způsobem je lze vytvářet. Pokud máte kancelářský balík MS Office, pak stačí použít funkci exportu. Tuto možnost najdete v nabídce Soubor-Exportovat-Vytvořit dokument PDF/XPS-Vytvořit dokument PDF/XPS. Pak stačí zvolit název souboru a případně nastavit požadovanou velikost – na výběr je Standardní, nebo Minimální.

Vytváření dokumentů PDF ve Wordu Další možností je instalace virtuální (softwarové) tiskárny, která bude místo na papír tisknout do PDF. Takových aplikací je celá řada a fungují víceméně podobně: otevřete dokument, použijete funkci tisk a jako cílovou tiskárnu zvolíte vytváření PDF dokumentu. PDFCreator: vytvořte PDF a jiné prakticky z čehokoli Velmi šikovnou tiskárnou do PDF přináší bezplatný program s příznačným názvem doPDF. Jeho výhodou je, že ho můžete používat zadarmo nejen v soukromí, ale též v komerčním nasazení. Podporuje více než dvacet jazyků včetně češtiny, nevyžaduje ke svému fungování aplikace třetích stran (např. GhostScript) a generuje prohledávatelné soubory PDF. Instalační balíček je k dispozici pro všechny verze Windows od „sedmiček“ výš. Jako jediný nedostatek vnímáme poměrně vlezlé opakované vnucování placené aplikace NovaPDF.

doPDF Pokud ke svému životu potřebujete širší možnosti vytváření PDF dokumentů, pak by vás mohl zaujmout open-source software PDFCreator. Kromě PDF umí tisknout také do souborů ve formátech PNG, JPEG, PS, TIFF, PSD, SVG a dalších. Aplikace má rozsáhlé možnosti nastavení a mimo jiné umí například tisknout více dokumentů do jednoho výsledného souboru. Instalační balíček můžete používat pod Windows 7, Windows 8 a Windows 10; během instalace však doporučujeme dávat pozor na nabídku instalace antivirového programu.

PDFCreator

Rozdělování a spojování PDF dokumentů Ideálním pomocníkem pro skenování vícestránkových dokumentů jsou skenery s podavačem. Součástí jejich softwarové výbavy často bývá i aplikace, která dokáže uložit více naskenovaných stran do jednoho souboru. Není to ale pravidlem – zejména levnější skenery bez podavače tuto funkci mnohdy nemají. Testlab: Jakou vybrat laserovou multifunkční tiskárnu Nejen v takové situaci se může hodit aplikace, jež dokáže pospojovat více dokumentů do jednoho. Osvědčeným pomocníkem v tomto směru může být open-source program PDFsam, jež je v základní verzi Basic k dispozici zdarma. Instalační balíček je relativně malý, instalace sice probíhá v angličtině, avšak samotná aplikace komunikuje hezky česky.

PDFSam Jednotlivé úlohy jsou prezentovány v podobě tlačítek na hlavní obrazovce. Pokud tedy chcete spojit dva či více dokumentů v jeden, stačí použít možnost Sloučit. Následně zvolíte, které dokumenty chcete spojit, určíte jejich pořadí a případně nastavíte další parametry. Pak už jen stačí stisknout tlačítko Spustit a počkat na dokončení operace spojování.

Spojení dokumentů v PDFSam Podobně funguje i funkce Rozdělit, která, jak naznačuje její název, rozdělí zdrojový dokument do několika samostatných. Buď můžete vytvořit jeden dokument pro každou stránku, po každých X stránkách, případně po uživatelem zvolených stránkách. Podobně funguje funkce Extrahovat, jež „vykuchá“ z původního dokumentu požadované stránky a uloží je do jednoho souboru.

Extrakce stránek v PDFSam Uživatelé operačního systému Linux mohou pro tyto účely použít open-source aplikaci PDF-Shuffler. Pomocí tohoto nástroje je možné slučovat, rozdělovat, otáčet, ořezávat a všelijak uspořádávat dokumenty PDF a jejich stránky v interaktivním a intuitivním grafickém rozhraní. Instalační balíček lze stáhnout například ze SourceForge.

PDF-Shuffler pro Linux

Upravování PDF dokumentů Jednou z výhod formátu PDF je možnost zajištění obsahu souboru proti úpravám. Tuto schopnost může využít autor dokumentu například v oficiálních aplikacích Adobe Acrobat Standard a Adobe Acrobat Pro. Bohužel i bezplatná sedmidenní zkušební verze však požaduje zadání čísla platební karty.

Adobe Acrobat je placený Najít bezplatný editor PDF není zrovna jednoduchý úkol, proto vás možná překvapí, že uvedenou funkci nabízí Word z kancelářského balíku MS Office. Při otevření PDF nejprve převede dokument do formátu, který je možné dále upravovat, a nakonec exportovat do PDF. Nutno podotknout, že výsledky konverze nejsou – zejména u dokumentů s náročnějším formátováním, pokročilou sazbou a spoustou obrázků – zdaleka dokonalé.

Editujeme PDF Computeru ve Wordu Podstatně širší možnosti nabízí v tomto směru bezplatný Online PDF editor Sejda. Stačí do něj nahrát soubor, který chcete upravovat, a ocitnete se v intuitivním prostředí, ve kterém můžete například upravovat či přidávat vlastní texty, vkládat stránky, obrázky a odkazy. Nechybí mazání, zvýrazňování textu, přidávání podpisů – plejáda nabízených funkcí je opravdu široká a nabízí vše, co byste mohli potřebovat. Po dokončení úprav lze dokument stáhnout, sdílet či vytisknout. K dispozici jsou také funkce mazání stránek či export do celé řady formátů.

Sejda Online PDF editor S editací dokumentů PDF vám může pomoci také svobodný a otevřený editor vektorové grafiky Inkscape. K dispozici je v podobě instalačních balíčků pro 32- a 64bitové Windows, Linux i macOS. Ačkoli je program lokalizován do češtiny, budou se vám při jeho používání hodit znalosti z jiných grafických editorů. Je vhodný především pro základní úpravy, jako je mazání, editace nebo přidávání textů, případně jednoduchá manipulace s obrázky.

Editace PDF v Inkscape