Edge v únoru přinese synchronizaci doplňků. Stále počítá s podporou Linuxu a chystá i další novinky

Microsoft s vydáním nové verze Edge rozhodně neskončil – stále je zde poměrně hodně funkcí, které chybí. Aktuálně tak zveřejnil seznam těch, které plánuje pro brzké vydání i pro následující měsíce.

Nový Edge je postavený na Chromiu, přebírá tedy některé vlastnosti i funkce, které najdeme u konkurence, hlavně pak vykreslovací jádro. K tomu ale Microsoft přidává vlastní funkce, které byly specifické pro starší verze Edge. Stejně tak zde nefunguje synchronizace údajů s Google účtem, ale Microsoft účtem. Přesto zde ale poměrně velký počet funkcí stále chybí, vývojáři ale udržují tabulku s chystanými doplňky. Díky ní tak víme, na co se můžeme těšit ještě v rámci února.



Aktuální plány s Edgem na následující měsíce.

Dočkáme se opravené synchronizace oblíbených včetně synchronizace nainstalovaných doplňků. Něco, co konkurence běžně umí, ale nový Edge doposud ne. Bude také možné si nastavit libovolnou fotografii jako tapetu pro úvodní stránku. V létě pak přijde i synchronizace historie navštívených stránek mezi zařízeními.

Do budoucna nás čekají zajímavé novinky – stále se počítá s podporou Linuxu, stejně jako s možností kreslení po webových stránkách. To byla ostatně jedna z hlavních funkcí, které odlišovaly starý Edge od ostatních prohlížečů. Mezi ně patřil i průhledný rámeček prohlížeče, velké náhledy oken (ty má i Opera) či možnost dát si stranou otevřené záložky a následně kdykoliv obnovit. Všechny tyto funkce jsou aktuálně ve fázi diskuse, do které se můžete zapojit i vy, pokud vám chybí a chcete, aby je Microsoft přinesl zpět.

Nový Edge můžete stahovat jak pro Windows, tak i macOS.

Takto vypadá nový prohlížeč Edge:

Zdroj: Thurrott