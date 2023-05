Edge si vyčistíme od bloatwaru. Microsoft umožní vypnutí volitelných funkcí

Původně se Edge profiloval jako odlehčený prohlížeč a konkurent nejrozšířenějšího Chromu. Dlouho mu to nevydrželo a Microsoft z něj buduje svět sám pro sebe. Najdete v něm kalkulačku, pár her, sázení stromů či řešitel rovnic. Navíc se v něm objevily návrhy na levnější nákupy spojené s programem Microsoft Rewards a naposledy Copilot.

Prostor nové karty je také plný obsahu, Microsoft se sem snaží propašovat články ze svého agregátoru, navrhuje sponzorované odkazy, ukazuje vaše oblíbené stránky nebo informace z burzy. Navíc vás Edge bombarduje upozorněními, abyste si ho nainstalovali také na mobilech.

V raném testovacím sestavení Canary se však objevuje nová sekce v nastavení prohlížeče, ve které budete moct část funkcí vypnout. Jako první na to upozornil leakerský účet @Leopeva64. Podle obrázku půjde vypnout řešitel rovnic, což je nástroj, který v praxi využije spíše omezená skupina lidí.

Podle zmíněného účtu se odlehčovací funkce objevuje jen v některých instalacích prohlížeče, protože Microsoft opět využívá řízenou distribuci. Osobně zatím sekci na žádném počítači dostupnou nemám.

Je otázka, co všechno sem Microsoft zařadí. Kromě řešitele rovnic by v první řadě mohlo jít o nástroje dostupné v postranním panelu. Možná i samotný postranní panel. To už samozřejmě může být značně osobní, ale podobný přístup ukazují Windows. Některé funkce jsou považovány za volitelné, takže je můžete odebrat či přidat podle potřeby. Podle popisu aktivace volitelných funkcí vyžaduje stažení malého objemu dat.



Experimentální sekce v Edgi Canary nás nechá některé funkce odebrat

Protože se bavíme o funkci v raných a značně experimentálních sestaveních, je možné, že ji Redmondští po čase vyškrtnou. Zasloužil by podle vás Edge odtučňovací kúru? Které funkce byste z prohlížeče odstranili vy?

Zdroje: Leopeva64 / Twitter