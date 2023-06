Edge půjde ovládat pomocí gest myší i bez doplňku. Microsoft myslí na geeky

Microsoft do svého internetového prohlížeče implementuje ovládání gesty. Jak zjistil německý blog Deskmodder, ovládání si již můžete zapnout, a to dokonce přímo ve stabilním Edgi. Není tedy nutné stahovat vývojové verze. Háček to ale stejně má, protože k aktivaci musíte použít parametr pro spuštění prohlížeče.

Není to složité, jen možná trochu nešikovné, protože když Edge spustíte bez tohoto parametru, tak o gesta zase přijdete. Zdají se mi slušně funkční, ale Microsoft má důvod, proč je ještě nepředvedl oficiálně a zatím je schovává. Takže berte v potaz, že nemusí být vše dokonalé.

Pokud si gesta stejně chcete zkusit, postupujte následovně:

Vytvořte si někde zástupce pro spuštění Edge. Můžete třeba zkopírovat zástupce, který už možná na ploše máte. Nebo si upravte přímo jeho, návrat k původnímu stavu je triviální.

Otevřete Vlastnosti zástupce.

zástupce. V poli Cíl za adresu programu, kterou ukončují uvozovky, vytvořte jednu mezeru a vložte parametr: --enable-features=msEdgeMouseGestureDefaultEnabled,msEdgeMouseGestureSupported

za adresu programu, kterou ukončují uvozovky, vytvořte jednu mezeru a vložte parametr: Potvrďte tlačítkem OK.



Vytvořte si zástupce s parametrem

Po dalším spuštění prohlížeče skrze tohoto zástupce byste již v nastavení programu měli najít sekci s gesty. Přejít na ni můžete také zadáním adresy edge://settings/mouseGesture . Napočítal jsem šestnáct dílčích gest, která si můžete nastavit dle svých potřeb.



V nastavení najdete necelou dvacítku gesta a základní předvolby

Nechybí ani základní nastavení jako zobrazení stopy myši a popisku, jaké gesto provádíte. Funkci můžete úplně vypnout. V těchto časech se již gesta zdají být trochu zapomenutá, ale pokud hodně pracujete s myší, mohou vám ušetřit čas. Integrace do Edge není nutně přelomová záležitost, protože v něm podobně jako v jiných prohlížečích můžete gesta používat díky doplňkům.

Takhle ale budete mít o doplněk méně. Gesta v základní výbavě nabízí Vivaldi nebo Opera. Edge 114 před pár dny vyšel v běžném distribučním kanálu pro širokou veřejnost, takže pokud na něj aktualizujete, můžete si gesta zkusit. Pokud budete postupovat podle návodu výše, odstraněním parametru spouštění se vrátíte k Edgi bez gest.



Ovládání gesty zjednodušuje život, pokud sázíte na myš

Zdroje: Deskmodder.de