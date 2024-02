Edge přestane krást data z jiných prohlížečů. Byla to chyba v kódu, tvrdí Microsoft

Koncem ledna kolega Jakub Čížek podrobně popsal znepokojivou zkušenost o tom, jak Edge bez zeptání sebral uživatelská data z Chromu včetně otevřených stránek a vnutil se mu s tím, že se teď prostě bude spouštět po přihlášení k Windows. Nebyl sám, komu se to stalo. Dobrá zpráva zní, že Edge od téhle praktiky upouští.

Podle výrobce šlo o chybu programu, již neočekával. Čili neimplikuje, že by se jednalo o záměr, za který by bylo potřeba se omluvit. Bez ohledu na to, jestli nevyžádané importování dat bylo záměrem výrobce či nikoli, to byla věc politováníhodná a znepokojivá, takže by Microsoft měl přijmout zodpovědnost. Omluva by byla namístě.

Opravu obsahuje Edge 121.0.2277.128, který byl uvolněn 15. února. V seznamu změn je tohle jediná zmíněná oprava a Redmondští ji popisují následovně:

„Edge má funkci nabízející možnost importování dat z jiných prohlížečů při každém spuštění se souhlasem uživatele. Stav této funkce se nemusel synchronizovat a správně zobrazovat napříč více zařízeními. To je opravené.“

Popis toho, co se dělo, je poněkud krkolomný a abstraktní, ale nakonec je důležité, že by se scénář opakovat neměl. Microsoft před měsícem, kdy si média chování Edge všimla, odmítl situaci komentovat. Tom Warren z magazínu The Verge, který si opravy v prohlížeči všiml, požádal o bližší vysvětlení, další vysvětlení ovšem neočekává.



Edge se spustil a otevřel stránky z Chromu

Mimochodem, v zemích Evropské unie už Microsoft brzy přestane Edge nutit lidem reklamami ve Windows. Dokonce přibude možnost odinstalovat Edge úplně.

