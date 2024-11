Edge je dobrý tak akorát na stažení Chromu. Microsoft se proti tomu začal bránit

Nainstalujete Windows, otevřete Edge a vyhledáte svůj oblíbený prohlížeč… S velkou pravděpodobností na vás vyskočí velká reklama, že nic dalšího stahovat nemusíte, protože Edge je dostatečně rychlý, bezpečný a moderní. S touto kampaní se teď setkáte ve vyhledávači Bing, který je integrovaný ve Windows a jako výchozí se používá i v redmondském prohlížeči.

Velký banner se objeví jen u některých termínů jako Chrome, Vivaldi, prohlížeč nebo browser. Překvapivě funguje také u Safari, které se již ani stáhnout nedá. Naopak třeba Firefox, Brave, Operu nebo Arc vyhledávač ignoruje.

Microsoft v Bingu upozorňuje, že jde o jeho vlastní propagaci. Jde však o nestandardní typ reklamy, kterou v jeho vyhledávači nikdo jiný používat nemůže. Není to klasický placený odkaz. Být Bing nebo Edge dominantní tržní silou, jistě by k sobě Microsoft přítáhl pozornost úřadů. Takhle je to spíš jen úsměvná odpověď na všechny ty vtipy, že Internet Explorer nebo Edge jsou dobré jen pro stažení Chromu.

Podobné reklamy kdysi mimochodem používal také Google, když před více než deseti lety začal propagovat Chrome jako nejrychlejší prohlížeč na světě. Tehdy ani nečekal na ta správná klíčová slova. Stačilo jen otevřít jeho vyhledávač v libovolném jiném prohlížeči. Dost mu to pomohlo. Na desktopech, kde s výjimkou Chrome OS je třeba Chrome nejprve ručně stáhnout, má 65% podíl.