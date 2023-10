Edge díky AI automaticky seskupí otevřené stránky. Weby už nemusíte rozřazovat ručně

Funkce pro seskupování otevřených stránek v prohlížečích není zrovna neobvyklá. Má ji nejpoužívanější Chrome, dva roky ji nabízí Edge. Microsoft teď všechno sází na umělou inteligenci a právě AI použije k tomu, aby vám prohlížeč otevřené weby zorganizoval sám podle tématu. Ušetří vám tím práci, byť manuální tvorba skupin nezmizí.

Funkci Redmondští oznámili při příležitosti představení nových počítačů z rodiny Surface, kdy současně odhalili podzimní novinky ve Windows 11. AI bude hrát roli v samotném operačním systému, do kterého přibude Copilot. Jak vidíme, posilovat v tomto ohledu bude také Edge.

I ve stabilním Edgi si nového příkazu Seskupit podobné karty všimnete v nabídce akcí karty, kterou reprezentuje tlačítko vlevo nahoře v záhlaví, hned vedle karet. Microsoft se nicméně nepodělil o detaily, takže jak přesně to dnes je a v budoucnu bude s distribucí, můžeme jen spekulovat.



V některých instalacích Edge již můžete automatické

seskupování zkoušet. Někdy je tlačítko zašedlé a neaktivní

V mé instalaci stabilních Windows 11 (sestavení 22621.2361) je tlačítko pro automatické seskupení karet neaktivní. Neaktivní je překvapivě i v betaverzi prohlížeče. Přesto je příkaz vidět, takže nelze vyloučit, že v některých instalacích prohlížeče ho už Microsoft aktivoval. Příkaz doplňuje popisek Preview, aby bylo zjevné, že zatím jde o ne zcela dodělanou funkci.

Jiné je to na mém druhém počítači, kde provozuji betaverzi Windows 11 (sestavení 22631.2338). V ní už funkci můžu používat, a to i ve stabilním vydání Edge. Možná je aktivace vázána na program Windows Insider.



Edge správně rozpoznal, jaké weby patří dohromady. YouTube

stojí stranou, jenže je sporné, zda jej zařadit k webům o televizních seriálech

Každopádně jsem měl možnost si automatické seskupování vyzkoušet a funguje docela dobře. Dost dobře na to, aby vám přinejmenším ušetřilo kus práce, protože i když si detaily ručně doladíte, vesměs máte hotovo. Edge se neztratí ani na českých a slovenských webech a slušně vyhodnotí, co je zpravodajství, co jsou cloudová úložiště nebo weby věnované televizní produkci.



Nová funkce staví na dva roky starém

seskupování karet. Skupiny se odlišují barevně a názvem

Automatické seskupování vám nic nepřinese v případě, že chcete weby třídit podle jiného kritéria, tedy nikoli dle hlavních témat stránek.

Zdroje: Windows Experience Blog