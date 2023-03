Jak využít Edge Copilot. Bing Chat v prohlížeči shrne dlouhé články a AI za vás třeba napíše e-mail

Někdy reaguje na prostou a krátkou žádost, po které vám odpověď přeloží do češtiny:

Nejspolehlivější je, když mu to napíšete anglicky a oslovíte ho adresně:

Někdy vám Chat při prohlížení článku sám ukáže tlačítko Generování výstupů ze stránek . To je výhra, stačí ho stisknout a hned dostanete shrnutí. Neukáže se ale pokaždé a Chat často neporozumí, když přesně tento text napíšete slovy.

Při používání chatbotu je nejdůležitější, abyste ve svých požadavcích a příkazech byli konkrétní a přesní . Chatbot si ale i tak váš pokyn často vyloží jinak, než jste jej zamýšleli. Třeba vám dokonce vysvětlí, v čem spočívá princip shrnutí obsahu místo toho, aby shrnul právě otevřený článek. Vám to smysl dávat nemusí, ale Chat je pořád technologie s výraznými limity.

Odpovědi v bodech

Když Copilot něco vysvětluje, často sepíše spoustu textu, v němž se informace hledají hůř než v bodovém seznamu. Neváhejte ho požádat o to, aby text převedl do bodů. Buď tak učiňte v původním pokynu, nebo dodatečně. V našem modelovém případě jsme nejdřív chtěli, aby shrnul obsah článku. Pak jsme chatbotu dali pokyn:

Shrň myšlenky v bodech



Shrnutí v bodech zvyšuje přehlednost odpovědi

Data v tabulce

Někdy se člověk nejrychleji zorientuje v tabulce. To platí zejména v případech, kdy máte před sebou mnoho informací, které potřebujete porovnat. Informace jsou přitom tříditelné do logických kategorií. Copilot můžete neurčitě požádat o vytvoření tabulky z dat, ještě lépe ale uděláte, když mu konkrétně řeknete, co má být v prvním, druhém a dalších sloupcích.

V našem modelovém případě jsme chtěli tabulku, kde budou v prvním sloupci čísla verzí Androidu a ve druhém data uvedení na trh. Tabulka vypadala v pořádku, zadrhlo se to ale s pozdějšími verzemi Androidu, které byly vměstnané na jeden řádek. Nebojte se v takovém případě žádat korekci.



Tabulka se někdy vstřebává nejlépe. Záleží na tom, co potřebujete vědět

Doplňující otázky navrhuje i Copilot

Chatbotu můžete k jeho odpovědi dávat doplňující otázky a pokyny. Návrhy možných doplňujících dotazů pokynů vám ale nabídne sám Bing, který se snaží o proaktivitu. Většinou na základě vlastního zkoumání tématu navrhne tři relevantní otázky. Někdy jsou formulované přesně a konkrétně, jindy navrhne obecnou otázku jako „Ano, chci vědět víc“.

Ale pozor. To, že vám sám otázku navrhne, ještě neznamená, že na ni odpoví. Existuje seznam témat, kterým se chatbot s menší či větší mírou nekonzistence vyhýbá. Sám odpovědi předem promyšlené nemá, protože někdy začne psát odpověď a v půlce ji smaže o omluví se.



Bing i sám navrhuje doplňující a návazné otázky

V Chatu můžete rovnou pracovat s textem označeným ve stránce. Nabídne rovnou několik možností, co s ním udělat.