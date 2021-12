eBay omylem smazal řadě uživatelů jejich účty. Už se omluvil a vrátil je

Nepříjemnému překvapení se koncem minulého týdne dostalo řadě uživatelů na eBay. Stránka jim z ničeho nic smazala jejich účty, bez jakékoliv zjevného důvodu. Mezi uživateli několik hodin panovala mírná panika, na Redditu se rozjela dedikovaná diskuze, načež eBay uvedl, že šlo o pouhou chybu a omluvil se. Postižení uživatelé dostali možnost získat své účty zpět.

Incident odstartoval k pátek, kdy první lidé začali hlásil, že jim eBay náhle deaktivovat jejich účty, ačkoliv vědomě neporušili žádná pravidla. Na Redditu jeden z uživatelů popsal, že když se problém snažil řešit s podporou, žena na online chatu s ním odmítla komunikovat. Přitom on účet používal naprosto standardně, dokonce měl 5hvězdičkové hodnocení.

Další uživatelé uvedli, že byť jejich účty smazány nebyly, eBay jim bez důvodu zrušil možnost příhozů na produktech, ovšem na těch, které již zakoupili, takže krok nedával smysl. Síť jim dokonce poslala email, ve které uvedla, že „jejich jednání ohrožuje komunitu eBay“. Zmateni se tito lidé ptali podpory, co to znamenat, opět ale bez výsledku.

Přes víkend se problém vyřešil, firma se omluvila a přiznala, že opravdu řadu účtů neúmyslně smazala. Všem lidem, kteří se stali oběťmi, podle svých slov odeslala notifikaci s popisem procesu, jak mohou účty získat zpátky. U koho by problémy přetrvával, má odeslat soukromou zprávu twitterové podpoře eBay. A co chybu způsobilo? To stránka ani po přímých dotazech neuvedla.

Zdroj: The Verge