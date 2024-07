Dým z notebooku zrušil start letadla. Příběh z Californie ukazuje, proč je důležité respektovat pravidla

V pátek 12. června došlo na palubě letadla American Airlines k incidentu, který oživil vzpomínky na vybuchující baterie telefonů Samsung Galaxy Note 7. Letadlo, které se připravovalo na odlet z mezinárodního letiště v San Franciscu do Miami, muselo být evakuováno poté, co se jeho kabina naplnila kouřem z notebooku. Podrobnosti přináší televizní stanice CBS News.

Let American Airlines číslo 2045 měl odletět krátce po poledni, nicméně v okamžiku, kdy měl být Airbus A321 (registrace N917UY) vytlačen od brány, se kabina zaplnila kouřem. Posádka lokalizovala požár v zadní části letadla, kouř pocházel z notebooku v tašce jednoho z pasažérů. Následovala nouzová evakuace.

Panika na palubě

„Taška byla rychle odstraněna našimi členy posádky a všichni cestující v pořádku opustili letadlo,“ uvádějí aerolinky v oficiálním prohlášení. „Děkujeme členům posádky za jejich profesionalitu a omlouváme se našim zákazníkům za způsobené nepříjemnosti.“

Tiskový mluvčí letiště uvedl, že na místo incidentu dorazili hasiči. Většina cestujících opustila letadlo pomocí nouzových skluzavek a část z nich vystoupila přes připojený nástupní most. Pasažéři byli poté přepraveni zpět do terminálu a byla hlášena tři drobná zranění, jeden cestující musel být převezen na ošetření do nemocnice.

Situaci komplikovala panika, která vznikla na palubě. Jeden z evakuovaných na platformě X napsal: „Bylo to zoufalé, dokud někdo neotevřel prostřední dveře a my mohli utéct, protože jsme byli všichni zablokovaní v uličce.“ Další pasažér uvedl: „Byla tam lehká tlačenice. Lidé křičeli 'Vzadu hoří!' a běželi směrem ke dveřím.“

Bez tašek neodejdu!

Jednou z největších komplikací byla skutečnost, že část cestujících odmítala opustit letadlo bez zavazadel. Evakuační pokyny prakticky všech leteckých společností přitom jasně uvádějí, že v případě nouzové evakuace by si pasažéři neměli brát svá zavazadla.

Hlavním důvodem tohoto opatření je bezpečnost a rychlost evakuace. „Nouzová evakuace byla zpomalena sobeckými pasažéry, kteří trvali na tom, že si vezmou své tašky z horních přihrádek.“ napsal na X Mike Sington.

Další video z kabiny ukazuje letušku, která křičí na pasažéry, aby si nebrali svá příruční zavazadla, a dokonce se s jedním hádá, že musí letadlo opustit. Mnozí cestující zůstávali sedět, horní přihrádky byly otevřené a lidé se snažili vytáhnout z nich své tašky, přestože byli instruováni, aby neprodleně opustili letadlo. V jednu chvíli je slyšet frustrovaný pasažér, který nadává, protože se fronta v uličce nepohybovala.

Baterie v letadlech jsou riziko

Zprávy neuvádějí značku a model notebooku ani příčinu, proč se z jeho baterie začalo kouřit. Možným důvodem by mohlo být přehřátí, například kvůli nesprávnému vypnutí nebo režimu spánku při zavření víka. Vyloučit nelze ani jinou technickou závadu.

Incident se stal dva měsíce poté, co jiný notebook způsobil přesměrování letu United Airlines z Curychu do Chicaga do irského Shannonu. V tomto případě se notebook zasekl pod mechanismem sedadla v business třídě, což vyvolalo obavy z požáru. Posádka se rozhodla let přesměrovat, aby notebook bezpečně vyjmula.

Notebooky jsou na palubě letadel v USA dle současných předpisů povoleny, ale musí být převáženy jako příruční zavazadlo a kapacita jejich baterie nesmí překročit 100 Wh. To je důvod, proč má mnoho velkých notebooků baterii s kapacitou 99 Wh. S povolením letecké společnosti je povoleno mít až dvě náhradní baterie s kapacitou až 160 Wh.