Dvě třetiny vyrobených čipů jsou zmetky. Továrny Samsungu čelí skandálu

Podle informací korejského listu Infostock Daily společnost Samsung Electronics začala vyšetřovat možný podvod uvnitř firmy. Její dceřinka Samsung Foundry zajišťující zakázkovou produkci polovodičových součástek prý totiž lhala o výtěžnosti výroby.

Jeden z citovaných manažerů mateřské firmy uvedl, že Foundry nevyrábí tolik čipů, kolik slibovala, resp. měla nasmlouvané. Samsung Electronics tak chce prověřit, kam se poděly peníze, které měly sloužit na zdokonalení výrobních procesů, a tedy i zvýšení výtěžnosti.

Problémy jsou údajně jen u logických procesorů, nikoliv paměťových čipů. Infostock Daily specificky zmiňuje 5- a 4nm litografii, byť ta druhá se sériově využívá teprve od podzimu. Samsung přiznal, že vyšetřování probíhá, ale zároveň uvedl, že výkonnost svých dceřinek sleduje průběžně. Blíže se tak k problémům nevyjádřil.

Že celá kauza ale nejspíš nestojí na vodě, ale naznačuje druhá zpráva. Korejský deník TheElec uvádí, že Qualcomm se u svých špičkových mobilních procesorů obrátí na konkurenční TSMC. U něj byl již v minulosti, ale předchozí Snapdragon 888 (5nm) i aktuální Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) vznikají v továrnách Samsungu a Qualcomm není s výtěžností spokojený.

Podle TheElec jen 35 % vyrobených Snapdragonů 8 Gen 1 odpovídá papírovým předpokladům. Dvě třetiny čipů jsou tedy zmetky. Deník neupřesnil, jestli jen nedosahují stanovených taktů, případně mají rovnou defektní části. Píše však, že 4nm čipy Samsung Exynos 2200 mají výtěžnost ještě horší. To ale nepřekvapí, Exynos by měl být i větší, tudíž na chyby náchylnější.

Budoucí „Snapdragon 8 Gen 2“ by tedy měl vzniknout na 3nm procesu od TSMC. Pro Samsung Foundry by to byla ztráta druhého významného zákazníka, neboť se spekuluje, že Nvidia u nové generace GPU rovněž uteče k TSMC. Na druhou stranu kapacity tchajwanské společnosti nejsou nafukovací, takže zakázky pro Samsung tady vždy budou.