Dvě organizace chtějí konec otravných sušenkových dialogů. Na souhlas s cookies by se ptal přímo prohlížeč

Organizace None of Your Business aktivisty Maxe Schremse a rakouská Sustainable Computing Lab navrhují novou HTTP specifikaci ADPC (Advanced Data Protection Control), která by mohla nahradit současné a otravné dialogy webových stránek žádajících souhlas s ukládáním cookies.

O vše by se postaral přímo webový prohlížeč a podobným způsobem, jako když leckterá webová stránka žádá třeba o přístup k webové kameře, případně když v souboru robots.txt dává najevo indexovacím botům, jestli mají analyzovat její obsah.



ADPC optikou uživatele

Pokud by stránka chtěla v prohlížeči ukládat cookies, dá to najevo a webový prohlížeč zobrazí globální schvalovací dialog pro celý web. Pokud by web hodlal uživatele sledovat třeba v rámci reklamního ID a kontextové reklamy, požádá v dialogu také o souhlas.

Chybí autority

Nápad má však tři slabiny. Tou první je skutečnost, že záleží pouze na webové stránce, jestli se zachová tak, jak si to přeje uživatel. To samé ostatně platí o indexovacích botech, kteří se sice souborem robots.txt mohou řídit, ale stejně tak jej mohou zvesela ignorovat. Záleží pouze na jejich dobrém vychování.

ADPC v propagačním videu:

Druhou slabinou návrhu je pak to, že za ním nestojí ani jeden z výrobců webových prohlížečů, respektive standardizační skupiny W3C nebo WHATWG. V takovém případě je to jen výkřik do tmy.

Není to poprvé

A konečně do třetice, není to první nápad svého druhu, už před bezmála dvaceti lety jsme tu totiž měli specifikaci Platform for Privacy Preferences Project (P3P), za kterou tehdy stála skupina W3C a P3P dokonce jako jeden z mála podporoval i MS Edge.

Specifikace měla stanovit poměrně komplexní a široké nastavení soukromí uživatele, nakonec ji ale téměř nikdo neimplementoval právě pro její přílišnou komplexnost a dobrovolnost. Stručně řečeno, záviselo jen a pouze na webech a serverech, zdali se budou řídit nastavením P3P, či nikoliv.

Bez velkých jmen v zádech tedy nemá šanci ani ADPC. Google chce přitom v případě reklamních ID prosadit vlastní a zcela odlišný systém.