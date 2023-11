Dvě integrované aplikace to mají spočítané. Windows 11 budou méně zatížené bloatwarem

Nejexperimentálnější testovací kanál Windows určený pro veřejnost načrtává další proměny operačního systému. Microsoft z čisté instalace Windows 11 odstraňuje dvojici aplikací, a sice Filmy a TV pořady a Windows Maps. Jejich kořeny sahají do dlaždicových dob.

Multimediální přehrávače ustupují na pozadí kvůli streamovacím službám, zcela bychom se bez nich ale neobešli. Což si Microsoft uvědomil a před časem nabídl nový a moderní přehrávač s povědomým názvem. Windows Media Player nabízí slušný základ pro každodenní použití. Funkčně chudší Filmy a TV pořady nemají co nabídnout.

Jejich existence byla a je částečně svázána s prodejem filmů a seriálů ve Storu, což se ale Česka nikdy netýkalo. V zahraničí prodej nekončí, Microsoft ho ovšem zjevně nepovažuje za zásadní artikl, když Filmy a TV pořady nebudou ve Windows předinstalované. Pokud aplikaci spustíte v zemi, kde Redmondští filmy neprodávají, rovnou vás odkáže do Media Playeru.



Microsoft v Česku filmy a seriály ani neprodává

Existence Maps byla ospravedlnitelná zejména na tabletech. Jenže na tradičních počítačích většina lidí sáhne po konkurenci běžící v prohlížeči. V zahraničí jsou populární Google Maps, v Česku zase Mapy.cz od Seznamu. Funkčně chudý integrovaný nástroj opět nemá čím zaujmout s výjimkou stažení mapových podkladů pro použití bez připojení.

Jenže dnes už Windows Maps po spuštění upozorňují na to, že offline mapy budou k dispozici jen do konce letošního roku. Jde o další předzvěst toho, že i ony to mají v dlouhodobém horizontu spočítané. Explicitně to Redmondští zatím neříkají. Windows 11 Insider Preview build 25987, které vyšly v kanále Canary, udělaly první krok.

Momentálně tedy platí, že aplikace jsou nadále k dispozici ke stažení ze Storu. Nebudou ani odstraněny ze stávajících instalací Windows. Jejich dlouhodobé vyhlídky nejsou dobré.

Další insiderské novinky

Windows 11 Insider Preview zavádí ještě jednu novinku, která může být důležitá. Pokud se totiž během instalace systému potřebujete připojit k Wi-Fi, jenže chybí ovladač pro síťový adaptér, máte problém. Instalační program nově umožnuje, abyste potřebný ovladač pro Wi-Fi adaptér zavedli.

V tomto kontextu je dobré připomenout, že jak edice Home, tak edice Pro dnes pro dokončení instalace oficiálně vyžadují připojení k internetu, protože Microsoft chce, abyste se přihlásili ke svému online účtu. Windows si naštěstí s většinou adaptérů rozumí, takže ovladač ručně dodat nemusíte.



Maps s offline režimem brzy skončí

Pojďme k dalším novinkám. Sekce Nastavení | Windows Update | Upřesnit možnosti | Optimalizace doručení lépe odpovídá vizuálnímu stylu Jedenáctek. Průzkumník zase podporuje prohlížení a úpravu metadat v obrázkových souborech typu PNG.

Jednu důležitou funkcí je nově vybavený také Microsoft Store. Konečně si můžete vybrat, kam nainstalují hry. Výběr provedete vždy při instalaci každého titulu, jednotku a složku nicméně určíte i paušálně. Aby v tom pak nebyl zmatek, nastavení přebírá aplikace Xbox. Vylepšení nabízí Store od verze 22310, který aktuálně můžete zkoušet v kanálech Canary a Dev.

