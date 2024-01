Dvacet let dělají firmware pro cizí routery. Teď bude mít OpenWrt svůj vlastní hardware

V lednu to bylo 20 let, co parta nadšenců využila otevřené zdrojové kódy Wi-Fi routeru Linksys WRT54G a začala na nich tvořit alternativní firmware nazvaný OpenWrt. Zprvu pro další zařízení této značky, později i pro jiné. Dnes jsou v databázi více než dva tisíce různých kompatibilních síťových prvků.

Časem by se k nim mohl připojit jeden, který si vymodlila přímo komunita. OpenWrt One. Čtyřicet hlavních vývojářů OpenWRT bude až do konce týdne hlasovat, jestli One skutečně vznikne. Zatím přistálo 16 hlasů, všechny jsou pro.

Projekt je soukromě financován jedním z nich (Johnem Crispinem). Sám zajistí i návrh hardwaru, o výrobu by se ale postarali lidé okolo Banana Pi, kteří už mají s produkcí a certifikacami zkušenosti, když roky tvoři alternativní jednodeskové počítače konkurující slavnějším Raspberry Pi.

Cenově by se OpenWrt One měl vejít do 100 dolarů. Crispin uvádí, že nepůjde o špičkové zařízení srovnatelné s nejlepšími routery velkých značek, nenabídne nejnovější technologie (Wi-Fi 6E/7), nejrychlejší Ethernet, neposlouží jako NAS. Ani to nemá být produkt pro masy, ale spíš experimentální zařízení pro nadšence podobně jako právě Raspberry Pi.

Navrhovaný hardware OpenWrt One SOC: MediaTek MT7981B

Wi-Fi: MediaTek MT7976C (802.11ax)

DRAM: 1 GB DDR4

Flash paměť: 128 MiB SPI NAND+ 4 MiB SPI NOR

Ethernet: 2x RJ45 (2,5 GbE + 1 GbE)

USB (host): USB-A 2.0

USB (device, console): Holtek HT42B534-2 UART to USB (USB-C)

Úložiště: M.2 2042 pro NVMe SSD (PCIe 2.0 ×1)

RTC: NXP PCF8563TS (I2C)

Napájení: USB-PD přes USB-C, volitelně i PoE

Rozšiřující slot: mikroBUS

Antény: tři konektory MMCX

Formát PCB kombatibilní s krabičkami pro Banani Pi R4

Vývoj vlastní hardwaru nemá nijak oslabit vydávání OpenWrt pro jiná zařízení. „Naším cílem je vytvořit zařízení s hardwarovými specifikacemi přívětivými pro OpenWrt, které bude dobře podporováno a bude sloužit jako potenciální vzor pro výrobce. Bude mít stejnou úroveň komunitní podpory jako ostatní zařízení, nebude existovat žádná prioritní úroveň, žádné placené služby ani žádné specializované odnože OpenWrt ani nic podobného,“ říká Crispin.

Jedním z oněch 40 hlavních vývojářů a člověkem, který myšlenku OpenWrt One představil na oficiálním fóru, je Čech Petr „ynezz“ Štetiar. A z Česka pochází i routery Turris financované organizací CZ.NIC. Ty mají rovněž otevřený hardware a stojí nad OpenWrt. Do značné míry se překrývají i s cílovou skupinou OpenWrt One.