Dva roky s covidem. Jak se pandemie podepsala na světě IT

Před dvěma lety se z čínského Wu-chanu začal šířit virus způsobující onemocnění covid-19. Od té doby jej prodělaly stovky milionů lidí na celém světě a více než pět milionů z nich mu podlehlo. Virus výrazně zasáhl také do mnoha oblastí v IT. Připomeňte si, co všechno zákeřná pandemie ovlivnila.