Dva roky s AlzaPlus+. Předplatné si vyzkoušelo již 900 tisíc lidí a teď má Alza nový tahák

Jsou to přesně dva roky, co největší český e-shop spustil předplatné AlzaPlus+. Od té doby jej vyzkoušelo skoro 900 000 lidí, a to nejen u nás, ale též na Slovensku a v Maďarsku, kde Alze rovněž působí. Obchod spočítal, že zákazníci ušetřili na dopravě již přes půl miliardy milionu korun.

To číslo pochopitelně musíme brát s rezervou, protože bez věštecké koule Alza neví, jaký typ dopravy by lidé jinak zvolili. Předplatné navíc mění nákupní vzorce, když si s AlzaPlus+ mohou nechat poslat drobnost v řádu korun, což by se běžně u klasického doručení „za stovku“ nevyplatilo.

Zajímavější je fakt, že 80 % veškerých objednávek předplatitelů míří do AlzaBoxů. Pouze jeden z pěti balíků končí v prodejnách, výdejnách nebo konkurenčních boxech. Pro AlzaBoxy hrají dva silné argumenty. Obchod slibuje, že do nich balíčky doručí na druhý den ráno, a to včetně víkendů. A protože má pod palcem celý doručovací řetězec, produkty už ani nebalí do dalších krabic, ale ponechává jen v původních obalech. Vzniká méně odpadu a zásilkám stačí i menší schránky.

AlzaPlus+ stojí 59 Kč měsíčně, případně 299 Kč ročně (pak vyjde měsíc na 25 Kč) a za to si mohou uživatelé nechat posílat neomezené množství objednávek bez dalších příplatků. Alza dodnes nabízí i předplatné Premium za 249 Kč měsíčně či 2490 Kč ročně, avšak na webu už je téměř dokonale schované a je nejspíš jen otázkou času, než skončí.

Premium postupně přicházelo o výhody. Když startovalo, v ceně byl i přístup k hudební knihovně, videotéce nebo novinám a časopisům. Nic z toho už dnes nemá. Zůstává několik výhod jako možnost vrácení nevhodného zboží do 30 dní (místo 14) a v ceně je neomezená doprava až domů či na jinou fyzickou adresu.

Letos však Alza do levnějšího předplatného dala i další z bonusů dostupných dříve jen pro Premium – slevy pro členy. Jedna akce proběhla nedávno, další běží teď. Lidé s AlzaPlus+ (ale i Premiem) mohou získat slevy na skoro tisíc produktů v různých kategoriích.