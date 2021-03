Dva displeje navíc k notebooku: Vyzkoušeli jsme Misura tri-screen

Externí displeje k notebooku nejsou nic nového, ale dva? Za cenu jednoho? No to jsme si prostě museli vyzkoušet. Jmenuje se to tri-screen, protože dva displeje přicvaknete na svůj stávající notebook a dostanete tak třídisplejovou konfiguraci.

Stojí za tím česká firma Misura Store, která tu není jen obyčejný distributor, ale od počátku přímo zasahuje do vývoje produktu. K samotné montáži dochází v Číně pod dozorem vlastních pracovníků.

Misura tri-screen 2× 13,3" FullHD, IPS, lesklý ● maximální jas 203 nitů, kontrast 1020:1, dE 8,33 ● miniHDMI, USB-C, USB-C pro napájení ● 2× USB-C–USB-C s lomeným konektorem, 2× miniHDMI–HDMI, 2× USB-A–USB-C ● hmotnost: 1,5 kg ● rozměry: 35,3 × 23,3 × 2,6 cm Cena: 10 990 Kč

Zapůjčil: Misura

Myšlenka je tady docela přímočará: z rozměrů notebooku rozložíte dva displeje spojené nastavitelným dílem, který se zahákne za hlavní displej notebooku. Pak to připojíte k notebooku jen přes USB-C nebo přes dvojici HDMI pro obraz a USB pro napájení.