Důraz na ARGB a chlazení. Test počítačové skříně XPG Valor Air Plus

Do skříně lze umístit dva 3,5" HDD do koše a dva 2,5" SSD disky na bok středového panelu. Nicméně skříň není moc hluboká, takže v tunelu se zdrojem není příliš prostoru, dva velké plotnové disky uberou místo pro správu kabelů a bez modulárního zdroje můžete narazit na problém s místem. Pokud však plotnové disky nepotřebujete, můžete jejich držák odmontovat, což bych pro uvolnění místa doporučil. Navíc na držáku chybí jakékoli tlumení, takže mechanické vibrace se budou přenášet do celého počítače | Zdroj: Jan Pánek, Computer