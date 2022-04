Duel: Šifrované chatovací aplikace Signal a Telegram. Která je lepší a bezpečnější?

Signal

Signal je určený zejména pro ty, kteří považují za nejdůležitější bezpečnost konverzace. Někdy je to však možné jen na úkor uživatelské přívětivosti.

Bezpečnost: 9/10

Jednou z hlavních deviz chatovací aplikace Signal je bezpečná komunikace. Služba využívá end-to-end šifrování mezi komunikujícími stranami, nikoli jen běžné šifrování dat při přenosu mezi uživatelem a serverem provozovatele. Signal je plně open source, což znamená, že jeho potenciální slabiny mohou zkoumat libovolní bezpečnostní badatelé, ne jako u uzavřených systémů jen firemní vývojáři. Výhodou je možnost nastavení mizející konverzace, kdy vyměněné zprávy po nastavené době zcela zmizí a nezůstanou na serverech ani v šifrované podobě. Signal ostatně nenabízí ani možnost cloudového ukládání zpráv, což by představovalo bezpečnostní riziko. O bezpečnosti Signálu může vypovídat také to, že jej používá slavný whistleblower Edward Snowden nebo zakladatel Twitteru Jack Dorsey.

Možnosti komunikace: 8/10

Signal poskytuje základní možnosti komunikace, na které jsme u chatovacích aplikací zvyklí. To znamená, že kromě klasických textových zpráv si můžete telefonovat nebo vést videohovory. Dále je možné používat různé gify a emoji, posílat známým fotografie a sdílet s nimi i soubory. Mezi užitečné funkce patří třeba také možnost sdílení polohy přes Google Mapy. Samozřejmostí je také možnost zakládání videochatů. Dostupné jsou verze jak pro Android, tak iOS. Signal můžete používat rovněž na počítačích, a to jak s Windows, Mac OS nebo Linuxem. Signal nemá webového klienta, protože by to popíralo jeho vlastní bezpečnostní pravidla.

Design a možnosti ovládání: 9/10

Velikou výhodu Signalu je to, že je lokalizován do češtiny, takže si s ním díky tomu poradí i méně protřelí uživatelé. Prostředí je intuitivní a podobné ostatním „kecálkům“. Pro spuštění slouží jako identifikátor vaše telefonní číslo, podobně jako třeba u rozšířenějšího WhatsAppu. V nastavení si můžete zvolit profilovou fotografii, tmavý nebo světlý vzhled nebo třeba způsob upozornění na došlé zprávy. Jednotlivé konverzace jsou přehledně řazeny chronologicky za sebou, stejně jako příspěvky v nich. Přehledně a jednoduše je také vyřešená možnost vkládání fotografií, souborů nebo gifů. Lze také pracovat se samostatnými zprávami v historii chatu, odpovídat na ně či reagovat třeba zvednutým palcem.